الإمارات تستضيف «آسيوية مصارعة الذراعين» 2025



أبوظبي (الاتحاد)

منح الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، الإمارات حق استضافة وتنظيم بطولة آسيا لمصارعة الذراعين للعام 2025، بعد تصويت الجمعية العمومية للاتحاد التي انعقدت في أوزبكستان.

وأعلن محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن التصويت كان بالإجماع تقديراً للجهود التي تبذلها الإمارات في دعم الرياضة لتكون أسلوباً مثالياً للحياة، فضلاً عن النجاح الذي حققته خلال استضافتها للبطولات الدولية في مختلف الرياضات وتحديداً بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن استضافة البطولة مجدداً في الإمارات سيساهم بشكل كبير بنشر ثقافة ممارسة اللعبة، وأنها ستكون فرصة مميزة لمنتخبنا الوطني لمواصلة التميز، بعدما اختتم مشاركته هذا الأسبوع في البطولة الآسيوية التي أقيمت في أوزبكستان، وحقق فيها أربع ميداليات برونزية.