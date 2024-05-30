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الرياضة

«دبي الرياضي» يستضيف قرعة دوري أبطال آسيا للسلة

«دبي الرياضي» يستضيف قرعة دوري أبطال آسيا للسلة
30 مايو 2024 16:30

 
دبي(الاتحاد)
تُجرى في العاشرة صباح الغد بمجلس دبي الرياضي، قرعة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2024، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي في الفترة من 9 يونيو حتى 15 يونيو، والتي يتأهل بطلها لكأس الإنتركونتيننتال لأندية كرة السلة، ويشارك في النسخة الأولى 8 أندية، هي شباب الأهلي الفريق المستضيف بجانب أندية، هيروشيما دراجونفليس(اليابان) وجونجو كي سي سي إجيس (كوريا) ولياونينج فلاينج ليباردز (الصين) بيليتا جايا من (إندونيسيا) وإن إس ماتريكس ديرز (ماليزيا)، والفريقان المتأهلان من FINAL 8 من دوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة (وصل).

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