«الإمبراطور» يعزف لحن الانتصار في موسم «الثنائية»



معتز الشامي (دبي)

حقق فريق الوصل المطلوب في لقاء القمة أمام العين «زعيم آسيا» المتوج بلقب دوري الأبطال برباعية مقابل هدفين، واستمر «الإمبراطور» بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري، في مسيرة النتائج الإيجابية أمام جميع المنافسين، في موسم استثنائي شهد تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليحصد خلاله «ثنائية» الدوري والكأس.

وواصل فهود زعبيل العزف المنفرد في درب التألق، بعدما رفعوا رصيدهم إلى 64 نقطة وتتبقى لهم مباراة منتظرة أمام النصر، في ختام الموسم الأحد المقبل والتي تقرر نقلها إلى استاد زعبيل ليشهد تتويج الوصل بلقب الدوري.

شهدت المباراة تسجيل عدة أرقام استثنائية في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث كانت هي المباراة الأولى في تاريخ الاحتراف التي يسجل فيها الوصل ثلاثية في شوط واحد أمام العين، كما كانت المواجهة الأولى على الإطلاق التي تنتهي بفوز الوصل برباعية على استاد هزاع بن زايد، فضلاً عن أنها كانت استثناءً أيضاً حدث لأول مرة حيث كانت شاهدة على فوز الوصل ذهاباً وإياباً في موسم واحد بدوري المحترفين لأول مرة منذ انطلاق عهد الاحتراف في موسم 2007-2008.

وفرض الوصل أسلوبه على مجريات اللعب منذ البداية وشهد الشوط الأول تسجيل 3 أهداف، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الرابع في الشوط الثاني، بينما حاول سفيان رحيمي وبارك اللحاق بالمباراة وسجلا هدفين، ولكنهما لم يكونا كافيين لإدراك التعادل.

وسيطر الإرهاق على لاعبي العين بعد الفوز العريض أمام بطل اليابان في نهائي دوري الأبطال قبل 4 أيام من مواجهة الوصل فقط، حيث لم يحصل اللاعبون على قسط كافٍ من الراحة، فضلاً عن استمرار نغمة الاحتفالات بالإنجاز القاري، والتي أثرت على تركيز الفريق، الذي مايزال يتمسك بإنهاء الموسم في الترتيب الثالث وعليه الفوز في ختام الموسم وحسم المؤجلات التي سيخوضها يومي 5 و7 يونيو المقبل، بما يسمح له برفع رصيده والابتعاد في مركز متقدم.

ولن يتأثر وضع العين في المشاركة القارية الموسم المقبل بعدما ضمن مقعداً مباشراً في دوري أبطال النخبة بصفته بطل دوري أبطال آسيا، كما ضمن الوصل أيضاً مقعداً مباشراً في نفس البطولة، بصفته بطلاً للدوري.

وقبل المواجهة بين الطرفين، شدد ميلوش مدرب الوصل في غرفة الملابس لجميع اللاعبين على ضرورة التحلي بروح الانتصارات، وعدم التوقف عن اللعب بتركيز ورغبة في الفوز حتى وإن تم حسم اللقب أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، وأشار إلى أن الفوز فقط هو اللغة التي يجب أن يتحدث بها الوصل في جميع مبارياته، ودفع ميلوش بتشكيلته الأساسية، التي نجحت في بسطة السيطرة على مجريات اللعب وتحقيق المطلوب من حيث الأداء والنتيجة.

ومن ناحيته أعترف هيرنان كريسبو بتأثر أجواء النهائي القاري، وقال«بداية علينا أن نميز ما بين الشوطين الأول والثاني.. ففي الشوط الأول دخلنا باسم أبطال آسيا وفي الشوط الثاني أظهرنا لماذا أصبحنا أبطال آسيا، حيث دفعنا ببعض الأسماء الأقل مشاركة في البطولات الرسمية، لأن هناك عدداً من اللاعبين الأساسيين في حاجة إلى قسط من الراحة، وبعد نهاية الموسم سنتحدث عن احتياجات الفريق والتي تعلمها إدارة النادي».