كاسيميرو «غير المرغوب» مطلوب في الدوري السعودي



أنور إبراهيم (القاهرة)

يتأهب كارلوس كاسميرو «32عاماً» لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف رغم أن عقده يمتد لعامين آخرين، وتنتظره عروض مختلفة من أندية الدوري السعودي، وانضم كاسيميرو إلى قلعة «الشياطين الحمر» في صيف 2022، قادماً من ريال مدريد مقابل 7و70 مليون يورو، ولكن اليونايتد على استعداد للتخلص منه مقابل 35 مليون يورو فقط.

وذكر موقع «جول برازيل» إن الأندية السعودية في مقدمة المتنافسين على الحصول على خدمات كاسيميرو، وأبرزها أهلي جدة، ومن المنتظر أن يدخل هذا النادي في مفاوضات جادة مع اللاعب هذا الصيف.

ويهتم النصر السعودي أيضاً بضم كاسيميرو ليلعب إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، غير أن وجود الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان إنت رميلان السابق، في صفوف النصر حالياً يقلل من احتمالات توقيع كاسيميرو لهذا الفريق السعودي.

وشهد كاسيميرو موسماً أول رائعاً مع اليونايتد حيث ساعد الفريق في الحصول على بطولة كأس «الدرع الخيرية» والتأهل لدوري الأبطال الأوروبي، غير أن مستواه تراجع في الموسم الثاني وانخفضت لياقته البدنية وتعرض لبعض الإصابات التي أبعدته كثيراً عن الفريق.

ولم يلعب كاسيميرو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي فاز به مؤخراً اليونايتد بعد أن تغلب على جاره مانشستر سيتي 2/1. وقال موقع جول إن نجم «السامبا» تأثر كثيراً بعدم المشاركة في هذه المباراة بقرارمن الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الذي حرمه من نيل شرف اللعب في استاد ويمبلي. وظهرغضب كاسيميرو واضحاً عندما غادر الملعب سريعاً وإصطحب زوجته وأولاده للقيام بأجازته الصيفية، بدلاً من مشاركة اللاعبين فرحة الفوز بالكأس على أرضية الملعب.

وقال موقع جول برازيل إن كاسيميرو شعر بأنه غيرمرغوب في إستمراره مع الفريق ولهذا بدأ يهييء نفسه لبحث العروض المقدمة إليه، بمجرد عودته من الأجازة.

بدأ كارلوس كاسيميررو، المولود في 23فبراير1992، مسيرته الإحترافية في ساوباولو البرازيلي من 2010إلى 2013، ثم شد الرحال إلى أوروبا ولعب لفريق رديف ريال مدريد «لوكاستيا» وتم تصعيده في نفس العام للفريق الأول حتى 2022، تخللتها إعارة إلى بورتو موسماً واحداً 2014-2015.

ولعب لمنتخبي الشباب البرازيليين تحت 17و20سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2011. وأبرزنجاحات كاسيميرو كانت من ريال مدريد حيث حصل على بطولة الدوري «الليجا» 3مرات وكأس الملك مرة، والسوبرالمحلي3مرات والسوبر الأوروبي 3مرات، ودوري الأبطال الأوروبي 5مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.