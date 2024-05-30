أحلام تغني للعين وماجد المهندس يرتدي «بشت الوصل»



معتصم عبدالله (دبي)

تفاعل «أهل الفن» من الشعراء والملحنين والمطربين، مع إنجاز العين بتتويجه بطلاً لـ «دوري أبطال آسيا» 2023- 2024 للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى 2003، وعودة الوصل لمعانقة الألقاب المحلية من «الباب الكبير» بحصده ثنائية «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، ودرع «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023- 2024.

وطرحت الفنانة أحلام بالتزامن مع تتويج «الزعيم» بلقب «دوري أبطال آسيا»، أغنية «أبطال هزاع»، والتي صاغ كلماتها الشاعر حسان العبيدلي، ومن ألحان أحمد الهرمي، ويقول مطلعها: «هذا البنفسج ملح كل الملاعب.. يستاهلون الفوز أبطال هزاع».

واستبقت أحلام طرح الأغنية الجديدة لنادي العين، بتهنئة جماهير «الزعيم» بعد نهاية مباراة إياب النهائي أمام يوكوهاما الياباني 5-1، وكتبت عبر حسابها الرسمي على منصة «انستجرام»: «ألف مبروك للزعيم الآسيوي»، قبل أن تكمل عبر حسابها على منصة «إكس»: «ما نمت قبل تسجيل أغنية للزعامة العيناوية».

وهنأ الفنان حسين الجسمي جماهير العين باللقب القاري، على أنغام أهزوجته «دريم تيم عيناوي»، فيما كتب الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، والذي غنى للعين «قال الهوية قلت عيناوي، أحب العين، الزلزال العيناوي»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ألف مبروك لنادي العين حصوله على لقب بطل آسيا 2024.. تستاهلون يا أبطال».

وعلى غرار الاحتفالات بـ «الزعيم الآسيوي»، طرح النجم ماجد المهندس أهزوجة «بشت الفخامة للوصل»، والتي كتب كلماتها الشاعر حسان العبيدلي، وصاغ ألحانها فايز السعيد، ضمن احتفالات «الإمبراطور الوصلاوي» بثنائية «الكأس الأغلى ودوري أدنوك للمحترفين».

ويقول مطلع الأغنية الجديدة التي توثق إنجاز الوصل وجرى طرحها عبر اليوتيوب: «بخّروا بشت الفخامة للوصل وجهزوا درع الفخر لأغلى فريق لاق له درعه، ما دام أنه وصل والفخر للأصفر وْشيخه يليق».