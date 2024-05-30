سباق خماسي على جائزة الأفضل لجائزة مايو بدوري المحترفين

اتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر مايو لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الخماسي نيكسنيس كيبانو (الجزيرة)، فابيو ليما (الوصل)، إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، نيكولاس خيمينيز (الوصل)، عجمان (وليد أزارو).

وفيما يخص جائزة أفضل حارس، يتواجد في قائمة المرشحين الثلاثي خالد السناني (الوصل)، على محمد الحوسني (عجمان)، فهد الظحناني (بني ياس).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، كل من ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، دانيال إيسايلا (عجمان)، بينيتو كاربوني (الإمارات).

وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، ثم تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.