139 لاعباً في كأس الإمارات للقوس والسهم

أبوظبي (الاتحاد)

توج اتحاد القوس والسهم الفائزين بالمراكز الأولى في كأس الإمارات داخل الصالات، التي شهدت مشاركة 139 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وفاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول محققاً 10 ميداليات «3 ذهبيات، و4 فضيات و3 برونزيات، وثانياً نادي المدام برصيد 7 ميداليات» 3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزيتان، وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثالث محققاً 6 ميداليات «3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية».

وتم تتويج الفائزين بحضور حميد عبد الله المشرخ أمين عام اتحاد القوس والسهم، وسلطان بن معضد الكتبي رئيس نادي المدام، وعادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم أن المستويات الفنية المتطورة للاعبين واللاعبات في كأس الإمارات للقوس والسهم تتوج جهود التعاون المشترك مع الأندية ضمن استراتيجية تستشرف المستقبل وتمثل أولوية في الخطط التطويرية.

وأعلن الكعبي استمرار جهود الاتحاد للارتقاء باللعبة، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المستويات الفنية من خلال المعسكرات المحلية والخارجية، والمشاركة في البطولات القارية والدولية، بما يعزز الارتقاء بقدرات المنتخبات الوطنية المختلفة.