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الرياضة

91 لاعباً يمثلون 30 فريقاً في كأس رئيس الدولة للكاراتيه

91 لاعباً يمثلون 30 فريقاً في كأس رئيس الدولة للكاراتيه
30 مايو 2024 17:12

 
علي معالي (دبي)
كشف اتحاد الكاراتيه النقاب عن عدد الأندية واللاعبين المشاركين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر نادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وتستضيف العين البطولة باستاد خليفة بن زايد 8 يونيو المقبل بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة، يمثلون 30 فريقاً بعدد 8 أندية على مستوى الدولة، حضر الاجتماع راشد عبدالمجيد آل علي نائب ئيس الاتحاد، وإبراهيم النعيمي عضو المجلس، رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.
وعبر الرزوقي عن سعادته بأن تقام هذه النسخة وتحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، في ظل المعايير المطلوبة وقال:«كانت هناك العديد من الاجتماعات حتى نقوم بعمل نسخة تليق بالجميع خاصة وأننا سنكون في معقل الزعيم بعد الإنجاز الكروي الكبير الذي حققه على مستوى آسيا بدوري الأبطال».
أضاف: نهدف دائماً إلى توزيع هذه البطولة الغالية على مناطق مختلفة بالدولة، حتى نسهم في نشر اللعبة بالشكل المناسب، وأن نجعل شبابنا ينضم إلى هذه اللعبة التي يتزايد فيها عدد الممارسين عاماً بعد الآخر.
من جانبه أوضح إبراهيم النعيمي أنها المرة الأولى التي سيشارك فيها نادي العين في هذه البطولة الغالية، ويعتبر ذلك جهداً رائعاً لإدارة النادي، وقال: كان هناك تنسيق كبير مع الهيئة الاتحادية للمراسم من أجل هذه النسخة، والتزمنا بكافة المعايير المطلوبة لانجاح هذا الحدث الكبير.
وأضاف: تقام المنافسات في 4 فئات، رجال وسيدات كاتا وكوميتيه، وهناك فرق تشارك بفريقين، وهناك تفاؤل كبير بمستوى المشاركين والمشاركان بعد التطور الكبير في مجال اللعبة، وسوف تنطلق المنافسات من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساءً. 

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