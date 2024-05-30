الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حبس حسين الشحات عاماً مع إيقاف التنفيذ في واقعة الاعتداء على المغربي

حبس حسين الشحات عاماً مع إيقاف التنفيذ في واقعة الاعتداء على المغربي
30 مايو 2024 17:21

 
القاهرة (د ب أ)
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ 100 ألف جنيه، وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.
ووجهت النيابة للاعب الأهلي حسين الشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع حسين الشحات للشيبي خلال مباراة الفريقين. وكانت نيابة القاهرة الجديدة أخلت سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة، وذلك في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت فريقي الأهلي ونادي بيراميدز يوليو العام الماضي في ختام مسابقة الدوري المصري.

أخبار ذات صلة
كولر: الأهلي لا يفكر في «المونديال»
الأهلي والترجي.. «الفصل الأخير»!
حسين الشحات
الأهلي المصري
الكرة المصرية
نادي بيراميدز
الدوري المصري
آخر الأخبار
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»
اقتصاد
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»
اليوم 18:31
«دبي للسلع المتعددة»: الذكاء الاصطناعي يضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«دبي للسلع المتعددة»: الذكاء الاصطناعي يضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي
اليوم 18:30
سباق خماسي على جائزة الأفضل لجائزة مايو بدوري المحترفين
الرياضة
سباق خماسي على جائزة الأفضل لجائزة مايو بدوري المحترفين
اليوم 18:30
«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من مزايا الاستثمار بالإمارة
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من مزايا الاستثمار بالإمارة
اليوم 18:28
شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع
اقتصاد
شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©