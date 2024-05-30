حبس حسين الشحات عاماً مع إيقاف التنفيذ في واقعة الاعتداء على المغربي



القاهرة (د ب أ)

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ 100 ألف جنيه، وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

ووجهت النيابة للاعب الأهلي حسين الشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع حسين الشحات للشيبي خلال مباراة الفريقين. وكانت نيابة القاهرة الجديدة أخلت سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة، وذلك في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت فريقي الأهلي ونادي بيراميدز يوليو العام الماضي في ختام مسابقة الدوري المصري.