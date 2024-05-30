كومباني: الحصول على منصب في بايرن «ليس إنجازاً»

برلين (د ب أ)

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ، أن الحصول على منصب المدير الفني للبطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «ليس إنجازاً» في حد ذاته، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يقتنع به قادة النادي ومشجعيه مسبقاً.

وقال كومباني خلال تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام: «الحصول على الوظيفة ليس إنجازاً. الإنجاز هو النجاح في الوظيفة، لا أريد أن يقتنع الجميع بي فقط مسبقاً، ولكن أيضاً بعملي على أرض الملعب خلال فترة وجودي هنا. أعرف مدى أهمية بايرن ميونخ. أنا فخور بالعمل معه، ولكن أيضاً متحمس للغاية لوجودي هنا. بالنسبة لي، الموسم يمكن أن يبدأ على الفور».

وأعلن بايرن تعيين كومباني مديراً فنياً جديداً، لينهي بحثه الطويل التي استمر عدة أشهر عن مدرب يخلف به توماس توخيل، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي. وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن «لقد كانت لدينا عملية بحث طويلة لاتخاذ القرار. لكننا اتفقنا جميعاً على أن فينسنت كومباني هو الرجل المناسب لهذا المنصب».

ويعتبر التعاقد مع كومباني، الذي لم يتمكن هذا الموسم من إنقاذ بيرنلي من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد رهاناً كبيراً لقادة بايرن، الذين يأملون الآن في بقاء مدرب لفترة أطول، الأمر الذي كان يمثل مشكلة بالنسبة للنادي لفترة من الوقت.