27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر يونيو



معتز الشامي (دبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قائمة المعسكر المرتقب الذي يدخله «الأبيض» اعتباراً من الاثنين المقبل و حتى 11 يونيو، في دبي تمهيداً للسفر إلى السعودية لمواجهة منتخب نيبال في مدينة الدمام 6 يونيو المقبل، ثم يعود إلى دبي لمواجهة منتخب البحرين على استاد زعبيل بنادي الوصل 11 من ذات الشهر، وذلك في الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، علما بأن «الأبيض» كان قد ضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، كما ضمن التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ضمت القائمة كلا من خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، في الرمى، بالإضافة إلى خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، في الدفاع، بينما سيلعب في الوسط كل من علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، وللهجوم كل من، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو ومحمد جمعة.

شهدت القائمة ضم وجهين جديدين وهم محمد عتيق إضافة إلى محمد جمعة.

ويتصدر «الأبيض»ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط، والمنتخب اليمني، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب نيبال، في المركز الرابع الأخير بدون أي نقاط.

ويدخل المنتخب تجمعه في اليوم التالي لمباريات الجولة الـ 26 والأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، ليجري الفحوصات اللازمة على الأسماء التي تمت دعوتها، ويواصل المنتخب تدريباته على ملعب الوصل الفرعي، قبل أن يغادر إلى الدمام مساء اليوم الثلاثاء المقبل.