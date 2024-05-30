الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً

الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً
30 مايو 2024 21:09

سلطان آل علي (دبي)
حقق نادي الوصل انتصاراً كبيراً على العين بنتيجة 4-2 في أرضه وعقر داره، في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين وهما أبطال استثنائيون للموسم بالثنائية ودوري أبطال آسيا، ويمثل هذا الفوز رقماً تاريخياً مهماً للإمبراطور في الموسم الكبير.
بعد فوز الوصل على العين بنتيجة 4-2 في إياب الدوري على استاد هزاع بن زايد يكون الإمبراطور قد انتصر ذهاباً وإياباً على الزعيم هذا الموسم للمرة الأولى من 39 عاماً، حيث انتهت نتيجة الذهاب بفوز الوصل كذلك 3-1 في زعبيل. وتعود آخر مرة ينتصر فيها الوصل ذهاباً وإياباً على العين إلى موسم 1986/1985، حينها فاز الوصل في الدور الأول بنتيجة 4-2 في دبي، وعاد لينتصر إياباً في العين بنتيجة تاريخيّة قوامها 5 أهداف نظيفة. وقد سجل أسطورة الوصل فهد خميس 4 أهداف في المواجهتين منها هاتريك في الإياب.
واستطاع الوصل تاريخياً الفوز على العين ذهاباً وإياباً 3 مرات فقط (مع الموسم الحالي)، حيث حقق ذلك سابقاً في موسم 1985/1984 كذلك إضافةً إلى 1986/1985 على التوالي. ففي موسم 1985/1984 فاز ذهاباً 1-0 في العين وإياباً 2-1 في دبي.
ويمثل هذا الانتصار تأكيداً لتفوق الوصل على جميع المنافسين هذا الموسم بكل المقاييس، حيث لا يكتفي الإمبراطور بتحقيق اللقب، بل كتابة أرقام جديدة أو إعادة أمجاد غابت منذ مدة.

أخبار ذات صلة
سباق خماسي على جائزة الأفضل لجائزة مايو بدوري المحترفين
أحلام تغني للعين وماجد المهندس يرتدي «بشت الوصل»
الوصل
العين
دوري أبطال آسيا
درع الدوري
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً
الرياضة
الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً
اليوم 21:09
مذكرة تفاهم بين «الدفاع» و«الإمارات للشركات الدفاعية»
علوم الدار
مذكرة تفاهم بين «الدفاع» و«الإمارات للشركات الدفاعية»
اليوم 21:02
«الاقتصاد» تُعلن نتائج تطبيق آلية حماية الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية
اقتصاد
«الاقتصاد» تُعلن نتائج تطبيق آلية حماية الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية
اليوم 20:48
روبوتات تخوض مباراة كرة في معرض للذكاء الاصطناعي
الترفيه
روبوتات تخوض مباراة كرة في معرض للذكاء الاصطناعي
اليوم 20:38
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة غدا
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©