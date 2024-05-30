الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً

سلطان آل علي (دبي)

حقق نادي الوصل انتصاراً كبيراً على العين بنتيجة 4-2 في أرضه وعقر داره، في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين وهما أبطال استثنائيون للموسم بالثنائية ودوري أبطال آسيا، ويمثل هذا الفوز رقماً تاريخياً مهماً للإمبراطور في الموسم الكبير.

بعد فوز الوصل على العين بنتيجة 4-2 في إياب الدوري على استاد هزاع بن زايد يكون الإمبراطور قد انتصر ذهاباً وإياباً على الزعيم هذا الموسم للمرة الأولى من 39 عاماً، حيث انتهت نتيجة الذهاب بفوز الوصل كذلك 3-1 في زعبيل. وتعود آخر مرة ينتصر فيها الوصل ذهاباً وإياباً على العين إلى موسم 1986/1985، حينها فاز الوصل في الدور الأول بنتيجة 4-2 في دبي، وعاد لينتصر إياباً في العين بنتيجة تاريخيّة قوامها 5 أهداف نظيفة. وقد سجل أسطورة الوصل فهد خميس 4 أهداف في المواجهتين منها هاتريك في الإياب.

واستطاع الوصل تاريخياً الفوز على العين ذهاباً وإياباً 3 مرات فقط (مع الموسم الحالي)، حيث حقق ذلك سابقاً في موسم 1985/1984 كذلك إضافةً إلى 1986/1985 على التوالي. ففي موسم 1985/1984 فاز ذهاباً 1-0 في العين وإياباً 2-1 في دبي.

ويمثل هذا الانتصار تأكيداً لتفوق الوصل على جميع المنافسين هذا الموسم بكل المقاييس، حيث لا يكتفي الإمبراطور بتحقيق اللقب، بل كتابة أرقام جديدة أو إعادة أمجاد غابت منذ مدة.