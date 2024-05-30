احتفالية حاشدة في تتويج العروبة بـ «درع الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

احتفل العروبة بتتويجه بطلاً لـ «دوري الدرجة الأولى» لموسم 2023- 2024، بتعادله أمام مضيفه العربي 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأول في أم القيوين ضمن «الجولة 34» والأخيرة، وسجل لأصحاب الأرض راشد عيسى في الدقيقتين 15 و20 فيما سجل للضيوف فابريكيو فيرنانديز في الدقيقة 10، ومحمد ديوب في الدقيقة 40، وحصد العروبة 78 نقطة من 31 مباراة «رقم قياسي» مقابل 49 نقطة للعربي «الخامس».

وجرت مراسم تتويج العروبة الذي حسم تتويجه بدرع الدوري مبكراً وحصد بطاقة التأهل الأولى لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2024- 2025، وسط احتفالات حاشدة لجماهيره وبحضور فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي، عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المسابقات، وعلي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة.

في المقابل، لم تمنع خسارة دبا الحصن «الوصيف» أمام ضيفه التعاون 1-2، احتفال «الحصناوي» بالميداليات الفضية، وبطاقة التأهل الثانية لدوري المحترفين والتي حسمها الفريق منذ الجولة الماضية برصيد 64 نقطة، وهو التأهل الأول لدبا الحصن إلى «دوري المحترفين» والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء» بعد الأول موسم 2004 – 2005.

وشهدت بقية مباريات «الجولة الأخيرة» لدوري الأولى، فوز الفجيرة على الذيد 2-1، ومصفوت امام سيتي 2-1، والجزيرة الحمراء على حساب جلف أف سي 3-2، والحمرية أمام جلف يونايتد 3-0، فيما تعادل مسافي ويونايتد 3-3.