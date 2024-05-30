1000 لاعب في «دولية الصين» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، بطولة الصين الدولية غداً وبعد غدٍ، التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم الأحداث على روزنامة الرابطة هذا الموسم، إذ تشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 27 دولة يمثلون 99 أكاديمية ونادياً.

ويقام الحدث في العاصمة الصينية بكين، ترسيخاً للعلاقات المتينة بين الشعبين الإماراتي والصيني خاصة في المجال الرياضي، وسيراً على النجاحات التي حققتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في جمهورية الصين الشعبية، إذ شهدت البطولة الأخيرة التي أقيمت هناك في مارس الماضي، اهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية، كما وقعت شركة الرؤية العالمية للاستثمار، الجهة المنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وبطولات أبوظبي اكستريم، خلال مايو الحالي، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة شبكة الإعلام الصينية شانشي، لتوسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم في رياضة الجو جيتسو، وبث بطولاتها المقامة في الصين عبر الشبكة الإعلامية التي يصل معدل مشاهداتها إلى المليار متابع، بما فيها البطولة المقبلة وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والرياضي بين الإمارات والصين.

وتأتي إقامة هذه البطولة لتكون واحدة من ضمن 6 بطولات تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، في 6 دول مختلفة، في ظرف 48 ساعة فقط، بين يومي السبت والأحد المقبلين، بإجمالي مشاركة 2240 لاعباً ولاعبة، إذ تقام بطولة جراتس الدولية في النمسا يوم غد، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة مختلفة من 38 أكاديمية.

وتقام بطولة منطقة شرق روسيا الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو يوم السبت، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وبطولة بشكيك الدولية في قيرغيزستان بذات اليوم، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة. وتقام يوم الأحد، بطولتان، وهما بطولة أستونيا الدولية بمشاركة 273 لاعباً ولاعبة من 26 أكاديمية من 18 دولة، ومهرجان لواندا للجوجيتسو في أنجولا، بمشاركة 156 لاعباً ولاعبة.

وحول هذه الأحداث المقبلة، قال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «نفتخر بتنظيم البطولة المقبلة في جمهورية الصين، يؤكد ذلك على العلاقات الإماراتية الصينية الراسخة والمتينة، التي تتجسد بقوة عبر رياضة الجو جيتسو، إذ تعتبر الصين تاريخياً من الدول التي بدأت بممارسة اللعبة».