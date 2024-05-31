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الرياضة

كافاني.. «الأسطورة» يعتزل ويخلع «القميص الجميل»

كافاني.. «الأسطورة» يعتزل ويخلع «القميص الجميل»
31 مايو 2024 11:21

 
بوينس آيرس (د ب أ)
أعلن المهاجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني، اعتزاله اللعب دولياً، وجاء اعتزال كافاني بمثابة مفاجأة، حيث تم اختياره من جانب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، للمشاركة في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، التي تنطلق في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وكتب كافاني «37 عاماً» على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام) للتواصل الاجتماعي «كنت وسأظل دائماً محظوظاً، لأنني ارتديت هذا القميص الذي يمثل أكثر ما أحبه في هذا العالم، بلدي». وجاء في الرسالة: «لقد قررت إنهاء مشواري مع منتخب أوروجواي، لكنني سأواصل إلى الأبد متابعة الفريق بقلبي النابض، كما كان الحال عندما جاء دوري للنزول إلى أرض الملعب مرتدياً هذا القميص الجميل».
من جانبه، أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «أعلن إديسون كافاني اعتزاله اللعب الدولي بعد 136 مباراة دولية، و4 مشاركات في كأس العالم، ولقب كوبا أميركا و58 هدفاً. شكرا لك على كل شيء، أنت أسطورة».
ويلعب كافاني حاليا مع ناديه بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث يقدم موسما جيدا، بإحرازه 12 هدفا في 18 مباراة، وسبق لكافاني أن لعب لأندية أوروبية كبرى، من بينها نابولي الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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