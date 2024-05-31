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الرياضة

روكي البديل الناجح لعجمان بـ «7 أهداف»

روكي البديل الناجح لعجمان بـ «7 أهداف»
31 مايو 2024 12:30

 
رضا سليم (دبي) 
نجح الكاميروني الشاب روكي مارسيانو، مهاجم فريق عجمان في ترك بصمة كبيرة من دكة البدلاء، ويعد أفضل لاعب بديل في الدوري، بعدما سجل 7 أهداف، خلال 984 دقيقة في 24 مباراة للفريق، وبات الورقة الرابحة التي اعتمد عليها الروماني دانيال إيسايلا، مدرب الفريق، في عدد من المباريات التي نجح فيها في تعديل النتيجة.
وجاءت أول أهداف مارسيانو في مرمى خورفكان التي انتهت 2-1 لمصلحة فريقه، بالجولة الثامنة، وقاد الفريق للفوز الأول في الموسم، بعدما حصل على الفرصة مع الروماني إيسايلا، وكان أول فوز للمدرب، والهدف الثاني في مرمى الجزيرة في المباراة التي انتهت 5-1، والهدف الوحيد في مرمى الوصل رغم خسارة فريقه 1-4، ثم سجل هدفين في مرمى الوحدة وفاز البرتقالي 2-1، وأضاف الهدف الثاني في مرمى البطائح، والتي انتهت بفوز عجمان 2-0، ثم هدف التعادل الثاني في مرمى الشارقة، في الدقيقة 87 والتي انتهت بالتعادل 2-2، ولعب روكي مع فريق الرديف الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف في 8 مباريات.
واعتاد إيسايلا الدفع باللاعب في أوقات صعبة من المباريات، وفي الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، خاصة أن المدرب يضطر إلى تغيير خطة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-4-2، بحيث يلعب روكي بجوار وليد أزارو في الهجوم. 
كانت إدارة عجمان قد تعاقدت مع المهاجم الكاميروني في ديسمبر 2022 قادماً من فريق خورازم الأوزبكي، وكان هداف الدوري برصيد 16 هدفاً في 22 مباراة، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وسبق له اللعب مع منتخب الكاميرون للناشئين، وهو ثاني لاعب كاميروني يلعب للبرتقالي، بعد سيباستيان سياني الذي لعب للفريق في موسم 2019-2020.

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