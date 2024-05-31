حدث في بطولة دبي.. 300 دقيقة شطرنج و129 نقلة و«النتيجة تعادل»

رضا سليم (دبي)

شهدت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، مباراة امتدت إلى 5 ساعات بعد أن وصلت إلى 129 نقلة، والتي انتهت بالتعادل بين الأذربيجانية جوناي محمدزادة والسريلانكي رانيندو ديلشان على الطاولة 18، فيما حافظ الأذربيجاني مرادلي محمد على صدارته البطولة، بعد الجولة السادسة، برصيد 5 نقاط، بعد تعادله على الطاولة الأولى أمام منافسه التركي ياجيز كان، ويرتفع التركي رصيده إلى 4 نقاط ونصف، إلى جانب 6 لاعبين آخرين بنفس الرصيد من النقاط، وهم الثلاثي الهندي أرونياك، وإنيان، وسادهواني، بالإضافة إلى الصربي فيليمير إيفيتش، والإيراني موفاهد سينا، حيث تعادل الهنديان إنيان وأرونياك جوش على الطاولة الثانية.

وأسفرت بقية النتائج على الطاولات الأولى عن فوز سادهواني على مواطنه سيتورمان، وفاز الصربي فيلمير على الصيني بانج تاو، والإيراني موفاهد سينا على الكازخستاني رينات جومباييف.

ويلتقي في الجولة السابعة على الطاولة الأولى، المتصدر مرادلي والهندي أرونياك، فيما يدخل الرباعي في مواجهات فض الاشتباك بالتساوي في النقاط 4.5 نقطة، حيث يلتقي الهندي سادهواني مع التركي ياجيز كان، والهندي إنيان مع الصربي فيلمير، والإيراني موفاهد مع فاخيدوف.

شهدت بطولة الفئة الثانية تحت 2300 نقطة، تقدم الإماراتي أحمد فريد للمركز الأول مناصفة مع الليبي يوسف الحصادي برصيد 5.5 نقطة بعد فوزه على زميله سيف أحمد، في الجولة السادسة، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها فريد للصدارة من بداية البطولة، فيما تعادل الحصادي مع الكازاخستاني تميروف بخيت، وتشهد الجولة السابعة مواجهة القمة بين فريد والحصادي مع الاقتراب من نهاية البطولة التي تقام من 9 جولات، وتلتقي الهندية باندي سريشتي مواطنها فشال، وتميروف بخيت مع مانع الكثيري، بحثا عن اللحاق بركب الصدارة بعد ابتعاد الرباعي بفارق نصف نقطة.

وأكد الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة الحكام بالبطولة أن مباراة الطاولة الـ 18 للبطولة امتدت حتى العاشرة مساء، وهي أطول مباراة في البطولات بعدما وصلت إلى 129 نقلة، وطبقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة لابد أن يقوم صاحب القطع السوداء بعمل 50 نقلة كي يحق له طلب التعادل، وهو ما حدث في نهاية المباراة.

وأضاف: تقدم لاعبنا أحمد فريد للصدارة للمرة الأولى مناصفة مع الليبي الحصادي يعد قفز للاعب في البطولة، وننتظر منه مواجهة النتائج الجيدة حتى خط النهاية، منوهاً بأن اللاعبين المكفوفين كانت بينهما مباراة في الجولة السادسة، وهناك تعامل خاص مع حالات أصحاب الهمم، واهتمام كبير، وبشكل عام البطولة تسير نحو خط النهاية دون أي اعتراض من أي لاعب.