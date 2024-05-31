صالة استاد خليفة بالعين جاهزة لاستضافة كأس رئيس الدولة للكاراتيه

علي معالي (دبي)

أكد منصور الهاشمي، رئيس لجنة تسيير أعمال شركة نادي العين للألعاب الرياضية، جاهزية صالة استاد خليفة بنادي العين لاستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، 8 يونيو، وقال:«ستكون كل الترتيبات على أعلى ما يكون، وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الكاراتيه الذي أسند لنا هذه المهمة، وهي فرصة لكي نرى لعبة الكاراتيه تعود من جديد، وتنطلق من بيت «الزعيم» العيناوي كما كانت في سنوات ماضية».

وقال منصور الهاشمي:«من دون شك ستكون عودة اللعبة من جديد إلى أحضان النادي فرصة جيدة لبزوغ أسماء جديدة تلمع في سماء اللعبة مثلما كانت في الماضي، والمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة سواء بتنظيم الحدث، أو بالمشاركة لأول مرة في المنافسات سيجعل عشاق اللعبة يتوافدون، ويعودون من جديد للممارسة اللعبة في ظل توفر الإمكانات، ورغبة الجميع في ممارسة النشاط الرياضي في أجواء مثالية».

ووجه منصور الهاشمي الشكر لاتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي على ثقته في استضافة العين لهذا الحدث الغالي علينا جميعاً.

وأعلن إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات بأن العين سيشارك للمرة الأولى بفريقين، وهو العدد نفسه الذي ستشارك به أندية شباب الأهلي وشرطة دبي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومركز أورينتال للكارتيه، في حين سيشارك ناديي الشارقة والذيد بـ 4 فرق، خاصة وأن البطولة ستقام في 4 فئات للرجال والسيدات في الكاتا والكوميتيه.

وقال إبراهيم النعيمي:« تم إجراء قرعة البطولة بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 فريقاً لـ 8 أندية، وستبدأ المنافسات منذ العاشرة صباح يوم 8 يونيو، وحتى الخامسة مساء اليوم نفسه».