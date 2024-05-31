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الرياضة

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات لجمال الخيل العربية في ضيافة فونتينبلو

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات لجمال الخيل العربية في ضيافة فونتينبلو
31 مايو 2024 12:46

 

فونتينبلو (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق السبت البطولة الرابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024 بميدان الفروسية لو جراند باركيه في مدينة فونتينبلو الفرنسية.
وتقام البطولة الأولى من بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في أوروبا، بالتزامن مع بطولة «مدينة الملوك لجمال الخيل»، وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عشر بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.
وتوجه الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لدعمه الكبير وتوجيهاته السديدة بإقامة بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمختلف دول العالم، لإعلاء شأن الخيول العربية والحفاظ على سلالاتها.
وأكد أن البطولة الرابعة في هذه الكأس، والتي ستقام في مدينة فونتينبلو الفرنسية، هي أولى البطولات في القارة الأوروبية، التي ستشهد ثلاث بطولات بهدف دعم الملاك والمربين بتوفير بطولات مميزة وجوائز قيمة لهم.
وأضاف الشيخ زايد بن حمد: جولات كأس الإمارات الثلاث التي أقيمت حتى الآن حققت نجاحاً كبيراً بوصولها للمناطق المستهدفة، في ظل الإقبال الكبير على المشاركة، بما يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح لدعم وتطوير أنشطة عروض الخيل العربية في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، أقيمت فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما استضافت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة، خلال الفترة من 14 حتى 16 مارس الماضي، وشهدت مدينة سكوتسديل الأميركية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في مارس الماضي أيضاً.

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أمجاد القرن العشرين
يعتبر لو جراند باركيه في مدينة فونتينبلو، الذي يستضيف البطولة الرابعة، أحد أهم المواقع التي تنظم فعاليات الفروسية، وقد كان شاهداً على معظم أمجاد رياضة الفروسية في القرن العشرين، وتم تصنيفه بأنه أحد أجمل المواقع للمنافسات في أوروبا، وتبلغ مساحته 30 هكتاراً، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 10,000 مشاهد.

منصور بن زايد
الخيول العربية الأصيلة
جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
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