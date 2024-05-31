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الرياضة

«شطرنج المدارس» يدخل المرحلة الثانية في سبتمبر

«شطرنج المدارس» يدخل المرحلة الثانية في سبتمبر
31 مايو 2024 13:30


دبي (وام)
أعلن اتحاد الشطرنج إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الاستراتيجي لنشر اللعبة في المدارس سبتمبر المقبل بعد نجاح مرحلته الأولى، ويقام المشروع، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في دبي، ومجلس الشارقة للتعليم، والهيئة العامة للرياضة.
ويهدف لنشر ثقافة الشطرنج في المدارس، وتعليم الطلبة مهارات حل المشكلات والتفكير الاستباقي، واحترام الآخر والقدرة على اتخاذ القرارات، وإنشاء مراكز وأندية للعبة في المدارس.
وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج أنه تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة المدارس في الاتحادين الدولي والإسباني والاتحادات الأخرى خارج الدولة التي حققت نجاحات كبيرة في نشر ثقافة الشطرنج، مشيراً إلى التنسيق مع الاتحاد الدولي حول منهاج دراسي ينقسم الى قسمين حول تعليم المعلمين، ليتمكنوا من تعليم اللعبة للطلبة في المدارس، وتوفير الكتب باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف أن المشروع شهد مرحلة التدشين بدورة «معلم شطرنج» في شهر نوفمبر 2023، بحضور 71 معلماً من 36 مدرسة في دبي، وتم منح شهادات «معلم شطرنج» لخريجي الدورة الأولى، كما تم تنظيم الدورة نفسها بالشارقة في فبراير 2024، بمشاركة 40 معلماً من 25 مدرسة.

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