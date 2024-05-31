عرين الفرسان.. ناقوس خطر بـ 37 هدفاً



سلطان آل علي (دبي)

شارف الموسم الكروي 2023/2024 على النهاية، ولم تتبق سوى جولة وحيدة لشباب الأهلي أمام حتا في ختام دوري أدنوك للمحترفين، ورغم أنّ شباب الأهلي حقق بطولتي سوبر إلا أنه لا يرى موسمه ناجحاً لعدة أسباب، ولعل أهمها ضعف مركز الحراسة.

لطالما كان مركز الحراسة أحد أهم العناصر لنجاح أي نادي وتحقيق الألقاب، وتظهر الأرقام أنّ شباب الأهلي يعاني في مركز الحراسة هذا الموسم، حيث لا يقدم الحارس حسن حمزة أفضل مستوياته، فقد خاض حسن حمزة 23 لقاء هذا الموسم في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 37 هدفاً، بمعدل 1.6 هدف كل مباراة.

والمثير للدهشة أنه لم يخرج بشباك نظيفة سوى في 3 مباريات أمام البطائح والإمارات وعجمان فقط، وعلى مستوى التصديات، فقد بلغت نسبة التصدي 59% من إجمالي 90 تسديدة على مرمى الفرسان، كما أنّ تطبيق SofaScore المختص بالأرقام، يشير إلى حصول حسن حمزة على أسوأ تقييم في تشكيلة شباب الأهلي، خلال 10 من أصل 23 مباراة.

ولعل دور الحراس يبرز أكثر في المباريات الحاسمة والكبيرة، فقد أظهرت الإحصائيات أن حسن حمزة في المباريات أمام الست الأوائل بجدول الترتيب لم يحافظ على شباكه في أي مباراة، خلال 12 مواجهة، كما أنه استقبل 25 هدفاً، بمعدل يتجاوز هدفين كل مباراة، ونسبة التصدي لديه لا تتجاوز 48% لولا مباراة واحدة كانت أمام الوحدة في الدور الأول، وهي التي تعتبر الأفضل له في الموسم، حيث تصدى لـ9 تسديدات من 10، وانتصر الفرسان بنتيجة 3-1.

وانتشرت الأخبار مؤخراً حول رغبة شباب الأهلي في التعاقد مع الحارس فهد الظنحاني من بني ياس، غير أنّ الأمور لا تبدو واضحة في الوقت الحالي، ويبدو أن شباب الأهلي يسعى لتجديد هذا المركز، بعد وصول ماجد ناصر إلى آخر فترات مسيرته، وتراجع حسن حمزة.