كلباء.. 3 لقاءات بـ «عشرة لاعبين»



فيصل النقبي (كلباء)



يعود الروماني فيليب كيش لتشكيلة اتحاد كلباء، بعد غيابه أمام بني ياس في الجولة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف للطرد الذي حصل عليه أمام الوصل في الجولة 24، وشدد العراقي غازي فهد مدرب الفريق على أهمية ختام الموسم بنتيجة إيجابية في آخر لقاءاته أمام خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وأوضح للاعبيه في التدريب الختامي بأنه ينتظر منهم المردود الإيجابي والفني، بعد أن خاض الفريق 3 لقاءات متتالية بعشرة لاعبين بسبب البطاقات الحمراء، مبيناً بأن الفريق سيلعب من دون ضغوط، وهذا ما سيساعد جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال اللقاء.

من جانب آخر، اقتربت إدارة الفريق من التعاقد مع جهاز فني جديد للموسم القادم، حيث سيتم الإعلان عنه بعد ختام الموسم من أجل التجهيز الجيد لمنافسات الموسم القادم.