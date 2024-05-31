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الرياضة

«طائرة البرازيل» تستعد لـ «أولمبياد باريس» من دبي

«طائرة البرازيل» تستعد لـ «أولمبياد باريس» من دبي
31 مايو 2024 15:30

 
دبي (الاتحاد) 
تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية للفرق والمنتخبات الدولية وكبار النجوم في مختلف الألعاب الرياضية الأولمبية المتنوعة، حيث أصبحت مركزاً دائماً ومفضلاً لإقامة الفرق من مختلف دول العالم، ويقيم منتخب البرازيل الأول للكرة الطائرة معسكره التدريبي الدولي في دبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والدوري العالمي في اليابان، واستضاف التدريبات نادي النصر ونادي ضباط شرطة دبي.
وأصبحت دبي محطة أساسية في عالم الكرة الطائرة حيث شاركت عدد من فرق النخبة الأوروبية للكرة الطائرة في منافسات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية، كما استضافت دبي أيضاً اختبارات الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة.
منتخب البرازيل المصنف الخامس على مستوى العالم وفق آخر تصنيف للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، حصل على 6 ميداليات أولمبية منها ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية، كما فاز بألقاب ثلاث بطولات عالم، و3 كأس عالم، و5 ألقاب لكأس العالم للأبطال الكبار، و9 ألقاب الدوري العالمي، ولقب دوري الأمم، و4 ألعاب أميركا، و3 كأس أميركا، و33 لقب لبطولة أميركا الجنوبية، و3 كأس أميركا.
ويواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية التي أصبحت مصدراً مهماً، لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات، التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها.

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