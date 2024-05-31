«سيداتي سادتي».. إليكم هذا النبأ



محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار مساء الغد إلى مضمار ابسوم العريق، حيث ينطلق سباق «الديربي الإنجليزي الكلاسيكي» المخصص للخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فقط، بنسخته رقم (245)، ويقام السباق لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، وتبلغ قيمة جائزته المالية 1,6 مليون جنيه إسترليني، ويحظى السباق بحضور ملك بريطانيا وأفراد الأسرة المالكة والملاك من مختلف أنحاء العالم وجمهور غفير من عشاق السباقات.

ويسعى نجم جودلفين «انشينت ويزدوم» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك لإحراز اللقب الثالث للفريق الأزرق، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود المرشح البارز «سيتي أوف تروي»، ويمثل الإمارات في السباق الكلاسيكي الرفيع أيضاً ثنائي المالك أحمد الشيخ «سيداتي سادتي» بإشراف اندرو بالدينج وقيادة توم ماركواند، و«ديرة» بإشراف اوين باروز وقيادة جيم كراولي.

ويسعى المدرب الإيرلندي المخضرم إيدن أوبراين لتحقيق لقبه العاشر بالديربي الإنجليزي عن طريق «سيتي أوف تروي» الذي حل متأخراً في سباق الـ 2000 جينيز قبل نحو ثلاثة أسابيع لكنه حقق 3 انتصارات رفيعة أبرزها فوزه بلقب سباق ديوهرست ستيكس للفئة الأولى.

ويعزز أوبراين حظوظه بالجواد «لوس أنجلوس» الفائز في 3 مشاركات أبرزها سباق كريتيريوم دو سان كلو الفرنسي للفئة الأولى، كما فاز في سباق تحضيري للديربي في مضمار ليبردستاون، ومن الخيول القوية المتحدية في السباق «ماكدف» بإشراف رالف بيكيت وقيادة ريان مور.

قال المدرب شارلي أبلبي:«اكتسب(انشينت ويزدوم) مزيداً من الجاهزية عقب سباق دانتي والارتقاء إلى مسافة الميل ونصف الميل ستكون مناسبة له، بينما نأمل أن تكون الأرضية في صالحنا أيضاً، لم يكن هناك حصان فائز بالديربي من البوابة رقم 11، ولكن كان هناك العديد من الفائزين من كلا جانبي البوابة، لذلك أعتقد بأننا في المكان الصحيح. أشعر بأن لدينا الحصان المناسب للمنافسة في هذا السباق».