برشلونة يبيع إعلامه..«راديو وتلفزيون وموقع»!!



أنورإبراهيم (القاهرة)

رغم إن الألماني هانسي فليك أصبح رسمياً المدير الفني لبرشلونة حتى يونيو 2026، إلا إنه لم يتم تسجيله في رابطة الدوري الإسباني«الليجا» حتى الآن، لاهو ولا أفراد طاقمه المساعد، إذ ذكرت صحيفة ماركا أن ذلك يرجع إلى المشكلات الاقتصادية والمالية التي يمر بها «الكتالوني» الذي مازال يبحث عن توفير السيولة اللازمة لتحقيق ذلك.

ويعاني برشلونة منذ سنوات من وضع مالي واقتصادي صعب للغاية وترتب على ذلك صعوبة تسجيله لعدد من نجومه الجدد في «الليجا» مثلما حدث مع المدافع الفرنسي جول كوندي في صيف 2022. وهذه المرة ها هو فليك يكتوي بنفس نيران المشكلات المالية الكتالونية.

وقالت ماركا، إن مشكلة برشلونة الحقيقية إنه يتجاوز دائماً سقف الرواتب المسموح به، والأسوأ من ذلك أن بعض اللاعبين المتعاقدين مع النادي مثل جابي وأليخاندرو بالدي لم يسجل أي منهما عقده في «الليجا» حتى الآن، ولحسن الحظ، كلاهما مصاب منذ بضعة أشهر، وإن كانا يعتبران من العناصر الأساسية في الفريق، ويأمل النادي في تسجيلهما كأولوية أولى، ولهذا يبحث عن زيادة موارده المالية من أجل تحسين وضعه الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة أن البارسا ينتظر100مليون يورو، وفقاً لاتفاق بيع 49% من جهازه الإعلامي الخاص «راديو وتلفزيون وموقع» وهو مبلغ لم يسدد حتى الآن من جانب شركة «ليبيرو فوتبول فاينانس» التي يتعين أن تسدد أولاً 40 مليون يورو عن العام الماضي ثم 60 مليون يورو عن هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى أيضاً إلى إبرام اتفاق مع إحدى شركات الأدوات الرياضية، من الممكن أن يضيف لخزينة النادي 100مليون يورو أخرى.

يذكر أن برشلونة يحتاج إلى 100مليون يورو من أجل تسجيل بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهو مبلغ ينبغي توفيره قبل 30 يونيو القادم.