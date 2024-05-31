سلة شباب الأهلي يلتقي أبطال الصين وماليزيا في دوري آسيا



دبي (الاتحاد)

أجريت صباح اليوم بمجلس دبي الرياضي، مراسم قرعة دوري أبطال آسيا لكرة السلة التي يستضيفها نادي شباب الأهلي في الفترة من 9 حتى 15 يونيو، وأوقعت القرعة فريق «الفرسان»، في فرق المجموعة (الأولى)، مع أندية لياونينج فلاينج ليباردز (الصين)، إن إس ماتريكس ديرز (ماليزيا)، والفريق المتأهل من (فاينال 8)، لدوري السوبر لأندية غرب آسيا، وفي المجموعة B أندية هيروشيما دراجون (اليابان) وبيليتا جايا من (إندونيسيا) وجونجو كي سي (كوريا) والفريق المتأهل من (فاينال 8)، من دوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة (وصل).

حضر مراسم القرعة الفريق محمد أحمد المري، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي، ومايك مخّول مدير المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وهوسيب سرايداريان مدير الاتصال والإعلام بالاتحاد الآسيوي.

وتلعب الفرق إجمالي ثلاث مباريات لكل منها في مرحلة المجموعات، ويتأهل أول فريقين في ترتيب كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وفي الدور نصف النهائي، يلعب الفريقان الحاصلان على المركز الأول من المجموعة الأولى والثانية ضد الفريق صاحب المركز الثاني من المجموعة المقابلة، يتأهل الفائزان من كل نصف نهائي إلى النهائي، ويتأهل البطل في تمثيل القارة في كأس الإنتركونتيننتال لأندية لكرة السلة.