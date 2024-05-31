دورتموند يغادر إلى لندن بهدف «صناعة التاريخ»



دورتموند (د ب أ)

غادر فريق بوروسيا دورتموند متوجهاً للعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، بهدف «صنع التاريخ» حينما يخوض غداً السبت نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

واستدعى إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، جميع اللاعبين المتاحين حالياً في الفريق للمباراة، حيث كان من بينهم المهاجم المخضرم ماركو رويس، الذي من المقرر أن يخوض مباراته الأخيرة مع الفريق قبل رحيله عن النادي، الذي قضى بين جدرانه 12 عاما.

وفاز دورتموند بدوري أبطال أوروبا عام 1997 أمام يوفنتوس في النهائي، لكنه خسر نهائي نسخة عام 2013 الذي أقيم أيضا في ويمبلي أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ.

ويعتبر الريال المرشح الأوفر حظاً للتتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً بالبطولة القارية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة كبيرة من النجوم بمختلف الخطوط، يأتي في مقدمتهم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب دورتموند السابق، والألماني المخضرم توني كروس.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، قبل مغادرة الفريق بحضور عدة مئات من المشجعين «نريد تحقيق شيء كبير، ونحن مستعدون لذلك. لدينا فرصة لصنع التاريخ».