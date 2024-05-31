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الرياضة

جوف تصعد لدور 16 في رولان جاروس بـ«الأخطاء السهلة»

جوف تصعد لدور 16 في رولان جاروس بـ«الأخطاء السهلة»
31 مايو 2024 16:45


باريس (رويترز)
صمدت الأميركية كوكو جوف المصنفة الثالثة في المجموعة الثانية لتفوز 6-2 و6-4 على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا وتصعد للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس في ملاعب رولان جاروس الرملية بباريس.
وكان تفوق اللاعبة الأميركية واضحاً خلال المجموعة الأولى قبل أن يتراجع مستواها قليلاً في الثانية في مواجهة اللاعبة الأوكرانية التي تأهلت عكس التوقعات لقبل نهائي أستراليا المفتوحة.
وسبق لجوف الفوز بلقب أميركا المفتوحة كما تأهلت لنهائي فرنسا المفتوحة في 2022 وفازت بآخر لقب على الملاعب الرملية في 2021.
وبعد خسارة المجموعة الأولى حاولت ياستريمسكا المصنفة 32 عالمياً الصمود والاعتماد على قوة ضرباتها القوية وإرسالها لكنها أرسلت كرة خلفية إلى خارج الملعب لتخسر شوط إرسالها مبكراً في المجموعة الثانية.
ونجحت جوف بعد ذلك في كسر إرسال منافستها مرة أخرى بينما حاولت ياستريمسكا العودة لكن جوف سرعان ما حسمت المجموعة والمباراة بعد أن ارتكبت المنافسة الأوكرانية العديد من الأخطاء السهلة. 

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