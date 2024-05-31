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الرياضة

11 طناً من القمصان الكروية المقلدة في قبضة الشرطة الإسبانية

11 طناً من القمصان الكروية المقلدة في قبضة الشرطة الإسبانية
31 مايو 2024 16:53


مدريد (أ ف ب)
صادرت الشرطة الإسبانية أكثر من 11 طناً من قمصان مقلّدة لأندية كرة قدم ومنتخبات وطنية في إطار حملة على المنتجات المزورة، وذلك عشية نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر السبت في لندن بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني، وقبل أسابيع معدودة على انطلاق كأس أوروبا في ألمانيا.
وقالت الشرطة في بيان، إن عناصرها عثروا على قمصان أندية كرة قدم إسبانية ومنتخبات أوروبية مختلفة، إلى جانب ساعات فاخرة مزيّفة ومنتجات جلدية ومعدات إلكترونية، أثناء تفتيش 15 شاحنة كبيرة.
وقال البيان «كانت المنتجات المزيفة في طريقها إلى منظّمات مختلفة تتخذ من إسبانيا مقراً لها وكانت تعتزم توزيعها من خلال بيعها في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية».
وأفادت أنها صادرت أكثر من 46 ألف قطعة مزيفة، بينها أكثر من 36500 قميص تبلغ قيمتها السوقية أكثر من ستة ملايين يورو (6.5 مليون دولار) كجزء من عمليتها التي لا تزال مفتوحة.
وبدأت الشرطة عملياتها في أبريل بعد اعتراض وصول طنين من قمصان كرة القدم المزيفة إلى إسبانيا من الصين.
وأدّى ذلك إلى اكتشاف وصول «شحنة كبيرة من السلع المقلّدة» إلى إسبانيا «لتوريدها إلى منظّمات إجرامية كانت تعتزم وضع ألبسة رياضية مزيفة في أسواق غير شرعية بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا 2024».
ويسعى ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرّة الخامسة عشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي على حساب دورتموند الحالم بلقبه الثاني في ثالث نهائي له، بعد أول يعود إلى عام 1997 حين أحرزه في ميونيخ ضد يوفنتوس الإيطالي.
وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا بين 14 يونيو و14 يوليو. 

 

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