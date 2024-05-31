الجمعة 31 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القائد والبحارة».. قصة في كتاب بيريز بـ 1.8 مليار يورو

«القائد والبحارة».. قصة في كتاب بيريز بـ 1.8 مليار يورو
31 مايو 2024 17:31


مدريد (أ ف ب)
بعد أن كان مهندس كل نجاحات ريال مدريد على مدى أكثر من 20 عاماً، أصبح رئيسه القوي فلورنتينو بيريز أحد أكثر الاشخاص تأثيراً في إسبانيا على المستويات الرياضية والاقتصادية والسياسية، ما جعل ناديه مرجعاً عالمياً على جميع المستويات.
تحظى إدارته بإعجاب الجميع، وخزانة كؤوسه مليئة، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد.
ويلخّص مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو انشيلوتي أهمية بيريز بقوله «القائد هنا يدعى فلورنتينو بيريس، أما الآخرون، فنحن مجرد بحّارة».
وبلغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة عشرة في تاريخه والسابعة في عهد بيريس رجل الأعمال الذي تُقدّر ثروته بـ 1.8 مليار يورو.
بيريز هو الآمر الناهي في «البيت الأبيض» وفي شركة البناء والخدمات العملاقة «ايه سي أس» (أنشطة البناء والخدمات)، وهي مجموعة يبلغ رقم أعمالها نحو 35 مليار يورو.
يبلغ بيريز 77 عاماً، ويدير هذا المفاوض الماهر والموهوب جداً في العلاقات العامة هذين العملاقين الأوروبيين من وراء الكواليس بنفس الهدف: التميّز.
على المستوى الرياضي، يُعدّ بالفعل الرئيس الأكثر نجاحاً في تاريخ العملاق الإسباني برصيد 33 لقباً، أي أكثر بلقب واحد من الأسطوري سانتياجو برنابيو، بما في ذلك 6 مرات الدوري الإسباني، و6 في دوري أبطال أوروبا من أصل 14 قياسية. ناهيك عن النجاحات المتعدّدة لفريق كرة السلة الذي سيطر على أوروبا لأكثر من عقد من الزمن.
لكن إرثه يتجاوز الألقاب: فالمهندس السابق جعل من ريال مدريد علامة تجارية عالمية تحظى باحترام من قبل الجميع، مع الحفاظ على هويتها ونموذجها القائم على المشتركين والمساهمين (سوسيوس).
قام بتطوير ملعب سانتياجو برنابيو الذي تم تجديده وتحديثه وتغليفه معدنياً، مع أرضية قابلة للسحب للسماح بتنظيم الأحداث الرياضية والثقافية، ومركز تدريب فالديبيباس الذي سيحمل اسمه قريباً.
بصمته موجودة الآن حتى في دول الخليج، حيث افتتح ريال مدريد مدينة ملاهي ضخمة بالقرب من دبي.
وتؤكّد صحيفة «دياريو» الإسبانية «تم إنجاز مهمة فلورنتينو بيريز»، وأضافت «في اليوم الذي سيترك فيه الرئاسة، سيكون قادراً على القول بهدوء شديد إنه ترك إرثاً أسطورياً يجعله أفضل رئيس في التاريخ».
وتضيف الصحيفة «إجتماعياً، يستمرّ النادي في الانتماء إلى أعضائه، واقتصادياً، سيكون سانتياجو برنابيو الجديد بمثابة آلة لكسب المال، ورياضياً، لقد بنى أفضل فريق في العالم للعقد المقبل من خلال التوقيع (المتوقع) مع كيليان مبابي».
وبحسب توقعات وسائل الإعلام الإسبانية، فإن انتقال النجم الفرنسي، الذي يُعتبر أفضل لاعب في العالم، سيأخذ ريال مدريد خطوة أخرى إلى الأمام، بعد ان لعب الفريق من دون هداف صريح منذ رحيل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.
يشتهر بيريز بأنه مبذر ومعروف بإجراء بعض أغلى الانتقالات في التاريخ، ويحاول منذ عدة سنوات انتزاع مبابي من باريس وفرنسا لجعله وجه ريال مدريد المرشّح لعصر جديد من الهيمنة على كرة القدم الأوروبية.
لكن أكبر أمنياته تكمن أن تكون الحقبة الجديدة هي حقبة الدوري السوبر الأوروبي، وهو مشروع منافسة شبه مغلق يهدف إلى استبدال دوري أبطال أوروبا الذي ينظّمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) وذلك «لانقاذ كرة القدم»، وجعله في متناول المشجعين ومكافأة الأندية الكبرى التي تشارك فيه بشكل أفضل.
وأوضح بيريز في نوفمبر «تمرّ كرة القدم بأزمة غير مسبوقة وخطيرة للغاية. إما أن نرد أو لن تستمر كرة القدم كما نعرفها اليوم. المشكلة الرئيسة هي سلسلة من القادة الذين لا يفكّرون في المشجعين».
وأضاف «نحن في حاجة إلى جعل مباريات كرة القدم المتلفزة أرخص. ومن الهراء أن نتقاضى أكثر من 100 يورو ونجبر الناس على دفع 10% من الحد الأدنى للأجور لمشاهدتها».
حقق فلورنتينو بيريز، المدافع الوحيد عن فكرة انشاء هذه المسابقة الجديدة مع رئيس برشلونة جوان لابورتا، أول نجاح رئيس الاثنين الماضي عندما قضت المحاكم الإسبانية بأن فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «أساءا استخدام مركزهما المهيمن» من خلال معارضة الدوري الأوروبي الممتاز، مما أعطى مصداقية لمعركته.

أخبار ذات صلة
«ويكيبيديا» يلعب المباراة قبل بدايتها.. الريال بطل الأبطال
الرئيس التنفيذي لدورتموند: الريال يتمتع بالكاريزما ولا نشعر بالغيرة !!
ريال مدريد
بيريز
فلورينتينو بيريز
دورتموند
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو
علوم الدار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على موافقة بايدن على قصف روسيا بأسلحة أميركية
اليوم 18:27
«الاتحاد للطيران» تطلق حملة توظيف عالمية
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تطلق حملة توظيف عالمية
اليوم 18:25
«أدنوك» تمنح «سوكار» 3% في امتياز «صرب وأم اللولو»
اقتصاد
«أدنوك» تمنح «سوكار» 3% في امتياز «صرب وأم اللولو»
اليوم 18:24
«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التحول الرقمي في غامبيا
اقتصاد
«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التحول الرقمي في غامبيا
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©