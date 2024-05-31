كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو.. سباق المليون



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت النسخة السابعة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة نادي شباب الأهلي في دبي بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية، يتنافسون على حسم اللقب والصعود لمنصة التتويج والحصول على جوائز مالية تتجاوز قيمتها المليون درهم.

وتشهد البطولة منافسات في أربع فئات مختلفة هي الكبار (فوق 18 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئين تحت (16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً)، وتستمر إجراءات الوزن الرسمية للفئات المشاركة حتى صباح السبت بنادي شباب الأهلي

وتقام يوم غد منافسات المرحلة التأهيلية على أن تستأنف يوم الأحد بنزالات المرحلة النهائية وتتويج الفائزين بالمركز الثلاثة الأولى.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة بمكانة متميزة ضمن أجندة بطولات الاتحاد، باعتبارها محطة مهمة تسهم في الارتقاء باللعبة على المستوى المحلي، ورفع درجة المنافسة بين الأندية والأكاديميات إلى أبعد مدى».

مشاركة واسعة

ويضيف: «نتوقع أن تشهد البطولة في نسختها السابعة أجواء مميزة، نظراً للمشاركة الكبيرة للأندية والأكاديميات، واستعداداتها الجادة خلال الأسابيع الماضية، والدفع بأفضل اللاعبين الذين يتمتعون برصيد كبير من التجربة والخبرة على الساحتين المحلية والدولية».

ولفت البطران إلى أهمية البطولة ودورها في استقطاب المشاركين من فئات عمرية متنوعة، ما يسهم في ترسيخ بيئة نموذجية داعمة لتطوير اللعبة وتمكين المواهب الشابة من خلال صقل مهاراتهم بما يواكب تطلعاتهم في النمو بالرياضة، والالتحاق بالمنتخب الوطني وتمثيل الوطن في المحافل الدولية المختلفة.

وأكد سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس الرياضي أن النادي يهدف إلى الحفاظ على لقب فئة تحت 18 عاماً، والمنافسة بقوة في بقية الفئات، وأن اللاعبين مستعدون للمشاركة في هذه البطولة الغالية ومواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.

وأشار الكثيري إلى أن النادي يهدف إلى المنافسة في جميع البطولات المحلية والدولية، ويملك القدرة على ذلك من خلال احتضانه لمجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يمثلون المنتخب الوطني بفئاته المختلفة.

ويقول بيدرو داماسينو، المدير الفني لأكاديمية بالمز الرياضية والمدرب الرئيس لفريق 777: يضم فريقنا المشارك في البطولة 14 لاعباً في فئتي تحت 14 و16 عاماً، ونثق بجاهزيتهم لخوض النزالات لأنهم بذلوا جهوداً كبيرة في التدريب ونتوقع أن نحقق عدداً من الميداليات، استناداً إلى نجاحنا في حصد ميداليات في بطولات كبرى سابقة، استضافتها أبوظبي. ونحرص سنوياً على المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ولا سيما في ظل ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية بالنسبة لنا، فهي تجمع نخبة الرياضيين من أبرز الأندية والأكاديميات في الدولة».

بدوره يقول سعيد الكبيسي لاعب نادي الوحدة فئة الكبار: نشارك في بطولة كأس نائب رئيس الدولة هذا العام من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققناه العام الماضي، واستكمالاً لإنجاز النادي في كأس رئيس الدولة للجو جيتسو في شهر أبريل الماضي، وقد كثفنا استعداداتنا خلال الأيام الماضية وأصبحنا جاهزون الآن للمنافسة بقوة.

ويضيف: ستكون المنافسة قوية إلى أبعد الحدود، لكنني متحمس أكثر من أي وقت مضى. ومستعد أنا وزملائي لمواجهة كافة التحديات والاحتفاظ باللقب.

ونجح نادي العين في الموسم الماضي بالفوز بلقب فئة الناشئين (تحت 16 عاماً)، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الوصيف، ونادي الجزيرة الذي حلّ ثالثاً، وأحرز العين أيضاً اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاماً) متفوقاً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً، وبني ياس في المركز الثالث.

وحقق نادي بني ياس لقب فئة الشباب (تحت 18 عاماً) متفوقاً على العين والوحدة. ونجح أبطال نادي الوحدة في تحقيق لقب الكبار متفوقين على ناديي بني ياس والعين اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث توالياً.