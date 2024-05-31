«ويكيبيديا» يلعب المباراة قبل بدايتها.. الريال بطل الأبطال



عمرو عبيد (القاهرة)

«واقعة طريفة» كان بطلها أحد عشاق ريال مدريد، إذ قام بإجراء تعديل على صفحة الفريق الخاصة بالموسم الجاري، في الموسوعة العالمية الشهيرة «ويكيبيديا»، بحيث توّج «الريال» بلقب دوري الأبطال قبل انطلاق المباراة النهائية أمام بروسيا دورتموند غداً، وهو ما تم تصحيحه حالياً انتظاراً لما ستُسفر عنه المواجهة الكُبرى، لكن ما قام به هذا المُشجع يعكس مدى الثقة الكاملة التي يملكها عُشاق «الملكي» في كونه سيحصد اللقب القاري لا محالة، انعكاساً لفارق المستوى والخبرات والتاريخ والبطولات التي يملكها «الميرنجي»، مقارنة بـ«أسود الفيستيفال».

ولا يختلف الحال بالنسبة لتوقعات «الكمبيوتر العملاق» الخاص بشركة «أوبتا» العالمية، حيث منح ريال مدريد نسبة 55.6% للفوز بـ«الشامبيونزليج» في الوقت الأصلي للمباراة، مقابل 21.4% لدورتموند، الذي ترتفع نسبته قليلاً إلى 23% حال ذهاب النهائي إلى ركلات الترجيح، لاسيما في ظل تواجد أغلب عناصر «كتيبة الملكي» التي حصدت اللقب الأوروبي في موسم 2021/2022، إذ يملك «الريال» في تشكيلته الحالية 15 لاعباً تواجدوا فوق منصة التتويج الأوروبية قبل عامين، أبرزهم أصحاب الخبرة، مثل مودريتش وكروس وكارفاخال وناتشو وفاسكيز، بجانب الثنائي المتألق، فينيسيوس ورودريجو.

وعلى الجانب الآخر، لا يوجد في صفوف دورتموند سوى 2 من اللاعبين المخضرمين، اللذين شهدا بلوغ «أسود الفيستيفال» آخر مباراة نهائية في دوري الأبطال، قبل 11 عاماً، وهما ماركو رويس وماتس هوملز، حيث لم يبقَ أي لاعب آخر من «جيل 2013» في صفوف دورتموند الآن، ويحمل «الثنائي» الكثير من الآمال مُسلحين بالخبرة الكبيرة، لمعانقة اللقب الأوروبي الذي عاندهما خلال مسيرتهما التي أوشكت على كتابة فصولها الأخيرة.

وستكون المباراة النهائية بدوري الأبطال، هي آخر عهد رويس بقميص «الأسود»، الذي ارتداه يوم نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ في عمر الـ24 عاماً آنذاك، بعد انتقاله من مونشنجلادباخ قبلها بعام واحد، وخلال 12 عاماً، تمكن رويس من الفوز بلقبين في كأس ألمانيا مع «أسود الفيستيفال» في موسمي 2016/2017 و2020/2021، كما اقتنص السوبر الألماني 3 مرات، بداية من عام 2013 مروراً بلقبي 2014 و2019، وخاض رويس مع دورتموند 428 مباراة في مختلف البطولات، سجّل خلالها 170 هدفاً، وبلغ أوج تألقه التهديفي في موسمي 2013/2014 و2015/2016 بتسجيل 23 هدفاً في كل موسم، مقابل 21 هدفاً في نُسخة 2018/2019، ويملك المُخضرم صاحب الـ35 عاماً هدفين في مسيرة «الأسود» نحو نهائي أوروبا الحالي.

أما ماتس هوملز، الذي لعب نهائي «الشامبيونزليج 2013» في عمر الـ25 عاماً، انتقل بعد سنوات قليلة إلى صفوف بايرن ميونيخ، وتحديداً في 2016، قبل العودة مرة أخرى إلى «عرين الأسود» في 2019، لكن «البافاري» لم يُحقق حلمه بمعانقة الكأس «ذات الأذنين»، حيث اكتفى بالتتويج بلقب الدوري الألماني 3 مرات متتالية، بجانب كأس ألمانيا مرة واحدة و3 كؤوس سوبر محلية، ومنذ العودة إلى صفوف دورتموند، لم يحصد سوى كأس ألمانيا بموسم 2020/2021، وها هي فرصة التتويج الأوروبية تلوح مرة أخرى خلال خطوات مسيرته الكروية الأخيرة، حيث بلغ ال35 من عمره وينتهي عقده مع فريقه بعد أسابيع قليلة، وكان هوملز قد سجّل هدفاً وحيداً في النُسخة الجارية من دوري الأبطال، جاء في شباك باريس سان جيرمان بإياب الدور نصف النهائي، ليقضي وقتها على آمال «الباريسيين» في تعديل نتيجة مباراة الذهاب.