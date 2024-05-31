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الرياضة

بالصور.. ميلان يودع جيرو أمام 56 ألف متفرّج

بالصور.. ميلان يودع جيرو أمام 56 ألف متفرّج
31 مايو 2024 18:56

  • بيرث (أ ف ب)
    أفسد روما وداع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لناديه ميلان بالفوز عليه 5-2، في مباراة ودية مشوّقة في مدينة بيرث الأسترالية، بعد أيام من إسدال الستار على الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمام 56 ألف متفرّج على ملعب أوبتوس، تركّزت الأنظار على جيرو (37 عاماً)، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بواقع 57 إصابة في 131 مباراة، والذي سيحصل على فرصة تعزيز رصيده في البطولة القارية المقبلة بألمانيا والتي سيعتزل بعدها اللعب دولياً.
    مسيرته على صعيد الأندية تقترب أيضاً من نهايتها، بعد إعلانه عن ترك القارّة الأوروبية متّجهاً صوب لوس أنجلوس أف سي الأميركي.
    أنهى مشاركته في الدوري المحلي الذي أحرز لقبه في 2022 مع ميلان، بتسجيله في المباراة الأخيرة ضد ساليرنيتانا (3-3) السبت الماضي كاد يكرّر هذا الأمر في الدقيقة 30 ضد روما، بيد أنه أصاب القائم. عانى للحصول على فرص سانحة، نظراً للتكاثر العددي من قبل مدافعي روما، فاستُبدل بين الشوطين.
    وكان لاعب الوسط الأميركي كريستيان بوليسيك والجناح البرتغالي رافايل لياو من أبرز الغائبين عن تشكيلة ميلان الذي رضخ لجاره إنتر في «سيري أ».
    سجّل لروما الذي حلّ سادساً في الدوري الإيطالي لاعب الوسط تومازو بالدانتسي (28)، الإنكليزي تامي أبراهام (45+2)، الإسباني أنجلينيو (54)، الأرجنتيني باولو ديبالا (57) والإيراني سردار أزمون المرشّح للانضمام إلى إشبيلية الإسباني (77)، ولميلان الفرنسي تيو هرنانديز (37) والسويسري نواه أوكافور (55). 

 

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