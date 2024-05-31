«حطم مضربه وضرب ركبته».. روبليف يكتب نهايته في رولان جاروس



باريس (د ب أ)

دخل لاعب التنس الروسي أندريه روبليف في حالة غضب شديدة بعد خروجه من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس عقب خسارته أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي بواقع 6/7 و6/8 و2/6 و4/6 ودخل المصنف السادس عالميا في نقاش محتدم مع حكم المباراة، وذلك خلال إحدى الحالات المثيرة للجدل في المجموعة الثانية.

وحينما فشل اللاعب الروسي في الإرسال بعد ذلك، انفجر غاضبا وحطم مضربه وأخذ يصرخ تجاه مقعده في الملعب.

وأثناء فترة الراحة قام روبليف 26 عاما بركل مقعده مما أدى إلى خدوش واضحة وكبيرة به. وفي المجموعة الثالثة، بدأ روبليف الذي كان على وشك البكاء، بضرب ركبته بمضربه، وعادة ما يتأجل خروج روبليف إلى دور الثمانية، حيث لم يسبق له أن تجاوز ذلك الدور أبدا في بطولات (جراند سلام) لكن ذلك الخروج من الدور الثالث كان مبكرا للغاية بالنسبة للمصنف السادس عالميا والذي خسر على يد أرنالدي البالغ من العمر 23 عاما فقط.