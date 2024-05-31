الجمعة 31 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حطم مضربه وضرب ركبته».. روبليف يكتب نهايته في رولان جاروس

«حطم مضربه وضرب ركبته».. روبليف يكتب نهايته في رولان جاروس
31 مايو 2024 19:05


باريس (د ب أ)
دخل لاعب التنس الروسي أندريه روبليف في حالة غضب شديدة بعد خروجه من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس عقب خسارته أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي بواقع 6/7 و6/8 و2/6 و4/6 ودخل المصنف السادس عالميا في نقاش محتدم مع حكم المباراة، وذلك خلال إحدى الحالات المثيرة للجدل في المجموعة الثانية.
وحينما فشل اللاعب الروسي في الإرسال بعد ذلك، انفجر غاضبا وحطم مضربه وأخذ يصرخ تجاه مقعده في الملعب.
وأثناء فترة الراحة قام روبليف 26 عاما بركل مقعده مما أدى إلى خدوش واضحة وكبيرة به. وفي المجموعة الثالثة، بدأ روبليف الذي كان على وشك البكاء، بضرب ركبته بمضربه، وعادة ما يتأجل خروج روبليف إلى دور الثمانية، حيث لم يسبق له أن تجاوز ذلك الدور أبدا في بطولات (جراند سلام) لكن ذلك الخروج من الدور الثالث كان مبكرا للغاية بالنسبة للمصنف السادس عالميا والذي خسر على يد أرنالدي البالغ من العمر 23 عاما فقط.

أخبار ذات صلة
جوف تصعد لدور 16 في رولان جاروس بـ«الأخطاء السهلة»
شفيونتيك تنجو من فخ أوساكا في رولان جاروس
رولان جاروس
التنس
الجراند سلام
بطولة فرنسا
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
اليوم 19:54
ترامب خلال مؤتمر صحفي للرد على إدانته جنائيا
الأخبار العالمية
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على إدانته جنائيا
اليوم 21:00
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يدلي بأول تعليق على إدانة ترامب في قضية جنائية
اليوم 20:44
جنديان أوكرانيان يطلقان قذيفة مدفع هاوتزر على خط المواجهة
الأخبار العالمية
بلينكن يعلن قرار واشنطن بشأن استخدام أسلحة أميركية لقصف روسيا
اليوم 20:27
سكان يستمتعون بأشعة الشمس في فنلندا مع ارتفاع درجات الحرارة
فنلندا تسجّل درجات حرارة غير مسبوقة في مايو
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©