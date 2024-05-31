ناشئو الشارقة أبطال كأس اليد

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق الشارقة كأس الإمارات للناشئين لكرة اليد للمرة التاسعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق اتحاد كلباء بنتيجة 32-22، في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي مليحة وانتهى الشوط الأول بتقدم الملك الشرقاوي على النمور 17-14، وينجح ناشئو الشارقة في حصد ثنائية الدوري والكأس للموسم الثالث على التوالي.

حضر المباراة ومراسم التتويج، داود مليح، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، ويوسف أحمد، مشرف المراحل السنية لكرة اليد بنادي الشارقة الرياضي.

وتقام اليوم السبت المباراة النهائية على كأس الإمارات للصغار والتي تجمع بين الشارقة «أ» والشارقة «ب» وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية، فيما تقام الأحد المباراة النهائية لكأس الإمارات للأشبال بين الشارقة «أ» والنصر بصالة نادي الذيد.

ونجحت فرق الشارقة في كافة المراحل في السيطرة على البطولات، وسجلت 12 من 14 لقب، حيث فاز الفريق الأول بأربعة بطولات هي الدوري وكأس الاتحاد وكأس الإمارات والسوبر فيما حصل فريق شباب الأهلي على كأس رئيس الدولة، وعلى مستوى الشباب فاز الفريق بالدوري وكأس الإمارات والسوبر، والدوري وكأس الإمارات للناشئين والدوري وكأس الإمارات للصغار كون الفريقان من النادي طرفي النهائي، والدوري العام للأشبال والمنافسة على لقب كأس الإمارات للأشبال.