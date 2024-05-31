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الرياضة

خورفكان واتحاد كلباء.. «ديربي البقاء»

خورفكان واتحاد كلباء.. «ديربي البقاء»
1 يونيو 2024 01:02

معتصم عبدالله (دبي)

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تدق «ساعة الحقيقة» أمام فريقي خورفكان والإمارات المتنافسين على تجنب الهبوط من «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى «دوري الأولى» حينما يستقبل «النسور» ضيفه اتحاد كلباء، ويحل «الصقور» ضيفاً على البطائح في واجهة انطلاق مباريات «الجولة 26» الليلة، التي تشهد أيضاً مواجهتي بني ياس وعجمان، والشارقة والوحدة.
ويسدل الستار على «الجولة 26» والأخيرة للدوري، غداً الأحد بإقامة ثلاث مباريات تتصدرها قمة «معانقة الدرع» التي تجمع النصر والوصل «بطل الدوري» على ملعب الأخير بزعبيل، بعد قرار نقل المباراة من استاد آل مكتوم إلى معقل «الإمبراطور»، فيما يلتقي في التوقيت ذاته الجزيرة والعين، شباب الأهلي وحتا.
واقتصرت المنافسة على تجنب الهبوط على فريقي خورفكان صاحب المركز 12 برصيد 22 نقطة من 25 مباراة، ومنافسه الوحيد الإمارات «قبل الأخير» وله 17 نقطة من 24 مباراة، ويكفي «النسور» الفوز في مباراة الليلة أمام ضيفه اتحاد كلباء لضمان البقاء دون النظر لنتيجة المنافس، فيما يحتاج «الصقور» الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام البطائح والعين على التوالي مقابل تعثر خورفكان بالتعادل أو الخسارة.
ويملك خورفكان الساعي للاستمرار في «دوري الكبار» لموسم سادس على التوالي من عودته موسم 2019- 2020، حظوظه بيديه من أجل البقاء في المواجهة أمام ضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز 11 برصيد 25 نقطة، في «ديربي الساحل الشرقي»، وفشل «النسور» في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على التوالي في الدوري بالتعادل في مباراتين، والخسارة في 4.
وعلى استاد خالد بن محمد بالشارقة، تتجدد المواجهة بين البطائح «التاسع» برصيد 31 نقطة، وضيفه الإمارات «قبل الأخير»، وله 17 نقطة، بعد أقل من 72 ساعة على مواجهة الفريقين ضمن مؤجلات «الجولة 13» والتي أقيمت على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، وانتهت بخسارة الأخير 1-3 لتتقلص أماله في البقاء.
وبعيداً عن صراع الهبوط، تتجدد مواجهة «أصدقاء الأمس» في مباراة بني ياس «العاشر» برصيد 25 نقطة، أمام ضيفه عجمان «السابع»، وله 33 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفريقين الأخيرة في الدوري الأربعاء الماضي، والتي تعد الأولى للروماني دانيال إيسايلا مدرب «البرتقالي» الحالي أمام فريقه السابق «السماوي».
وينشد فريقا الشارقة «الخامس» برصيد 39 نقطة، وضيفه الوحدة «الرابع»، وله 42 نقطة، إنهاء الدوري ضمن «المربع الذهبي» في المباراة المنتظرة على ملعب «الملك» بالإمارة الباسمة، والتي تحمل الرقم 28 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «العنابي» برصيد 14 انتصاراً، مقابل 6 للملك، والتعادل في 7.

«الهداف التاريخي»
يغازل لقب «الهداف التاريخي» للبطائح في «دوري المحترفين»، الكاميروني أناتول بيرترند، الذي نجح في رفع رصيده الشخصي إلى 13 هدفاً في موسمين على التوالي مع «الراقي» معادلاً أهداف منافسه البرازيلي لورينسي المنتقل في الموسم الحالي لخورفكان.

«الأخيرة» هاجس «الملك»
فشل الشارقة الذي يختتم مشواره في الموسم الحالي بلقاء ضيفه الوحدة، في تحقيق الفوز في مبارياته بالجولة الأخيرة في «دوري المحترفين» على مدار 4 مواسم على التوالي، ويعود الفوز الأخير للملك في مباريات «الجولة الأخيرة» إلى موسم 2018- 2019، والذي حسم خلاله الفوز باللقب.

«كسر السلسلة»
يتطلع خورفكان لكسر سلسلة النتائج السلبية في آخر 6 مباريات على التوالي في الدوري في مواجهة ضيفه اتحاد كلباء والساعي بدوره لكسر سلسلة النتائج السلبية في آخر 6 مباريات على التوالي في مباريات «الديربي» في دوري المحترفين.

المتوالية هدف «البرتقالي»
حافظ عجمان على سجله خالياً من الخسارة في آخر 8 مباريات على التوالي في «دوري المحترفين»، من بينها التعادل في آخر 3 مباريات أمام النصر والشارقة وبني ياس، وهو يطمح إلى حصد «المتوالية» الأكبر في مشواره في «دوري المحترفين» بعدم الخسارة في 9 مباريات متتالية.

كلباء.. 3 لقاءات بـ «عشرة لاعبين»
يعود الروماني فيليب كيش لتشكيلة اتحاد كلباء، بعد غيابه أمام بني ياس في الجولة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف للطرد الذي حصل عليه أمام الوصل في الجولة 24، وشدد العراقي غازي فهد مدرب الفريق على أهمية ختام الموسم بنتيجة إيجابية في آخر لقاءاته أمام خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي.
وأوضح للاعبيه في التدريب الختامي بأنه ينتظر منهم المردود الإيجابي والفني، بعد أن خاض الفريق 3 لقاءات متتالية بعشرة لاعبين بسبب البطاقات الحمراء.

الشارقة
خورفكان
الوحدة
عجمان
بني ياس
البطائح
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
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