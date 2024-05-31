«ليلة القتال» تعود إلى أبوظبي 3 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

تعود إلى أبوظبي نزالات يو أف سي «المنظمة العالمية الرائدة في الفنون القتالية المختلطة»، وتستضيف العاصمة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، «ليلة القتال» بمواجهة حامية تجمع المصنف الثاني عالمياً في وزن «البانتام» كوري ساندهاجن، والمصنف التاسع، عمر نور محمدوف، يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل.

وأعلن دانا وايت الرئيس التنفيذي لمنظمة يو أف سي عن سلسلة من النزالات التي ستقام على أرض «اتحاد أرينا» في الثالث من أغسطس المقبل، فيما ستشهد ليالي القتال في أبوظبي هذا الصيف عودة النجمين المحبوبين نيك دياز وتوني فيرغسون. كما سيواجه البطل السابق في وزن الذبابة، ديفيسون فيجيريدو، زميله مارلون فيرا حامل لقب وزن «البانتام».



النزالات المؤكدة في فعالية ليلة القتال:

كوري ساندهاجن - عمر نورماجوميدوف

نيك دياز - فيسنتي لوكي

مايكل كييزا - توني فيرغسون

ديفيسون فيجيريدو - مارلون فيرا

ماكنزي ديرن - لوبي جودينيز