دبي تستضيف استعدادات «طائرة البرازيل» لـ «أولمبياد باريس»

دبي (الاتحاد)

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية للفرق والمنتخبات الدولية وكبار النجوم في مختلف الألعاب الرياضية الأولمبية المتنوعة، حيث أصبحت مركزاً دائماً، ومفضلاً لإقامة الفرق من مختلف دول العالم.

ودشن منتخب البرازيل الأول للكرة الطائرة معسكره التدريبي الدولي في دبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والدوري العالمي في اليابان، واستضاف التدريبات نادي النصر الرياضي ونادي ضباط شرطة دبي، الذي يضم منشآت رياضية وصالة تدريبات مصممة وفق المواصفات العالمية.

وحصل منتخب البرازيل المصنف الخامس على مستوى العالم وفق آخر تصنيف للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، على 6 ميداليات أولمبية منها ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية، كما فاز بألقاب ثلاث بطولات عالم، و3 كأس عالم، و5 ألقاب لكأس العالم للأبطال الكبار، و9 ألقاب الدوري العالمي، ولقب دوري الأمم، و4 ألعاب أمريكا، و3 كأس أميركا، و33 لقب لبطولة أميركا الجنوبية، و3 كأس أميركا، يعد «السامبا» في صدارة المنتخبات العالمية للمنافسة على ذهب أولمبياد باريس.

وأصبحت دبي محطة أساسية في عالم الكرة الطائرة حيث شاركت عدد من فرق النخبة الأوروبية للكرة الطائرة في منافسات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، كما استضافت دبي أيضاً اختبارات الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة، بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم من السيدات والرجال، الذين اختار خبراء الاتحاد الكوري الجنوبي عدداً منهم للانضمام إلى الأندية الكورية لدوري المحترفين.

ويؤكد حضور النجوم إلى دبي، سواء للمشاركة في المنافسات أو الحضور للاختبارات أو الدخول في المعسكر التدريبي يؤكد على مكانة دبي المرموقة في عالم الكرة الطائرة والمنشآت الرياضية عالمية المستوى، وكذلك المنشآت السياحية وجودة الحياة التي تشكل نقطة استقطاب وجذب للنجوم في جميع الرياضات العالمية.

ويواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية التي أصبحت مصدراً مهماً، لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات، التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها.