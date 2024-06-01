ديشامب يرد على جريزمان: عن ماذا تتحدث.. نحن أبطال العالم!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بدأ منتخب فرنسا استعداده في «كليرفونتين» المدينة الرياضية المخصصة لتدريب «الديوك»، لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

ويلعب الفريق أولى مبارياته التجريبية قبل انطلاق البطولة أمام منتخب لوكسمبورج 5 يونيو الجاري، وهي تجربة تتيح الفرصة للجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب بإعادة النظر في أسلوب لعب المنتخب، الذي وصفه النجم أنطوان جريزمان، خلال الساعات الأخيرة، بأنه «مزعج» و«مثير للضجر والسأم».

هذا الوصف دفع ديشامب إلى الرد بقوة وبلهجة حاسمة على تصريحات جريزمان، رغم أن عدداً غير قليل من المراقبين وخبراء الكرة اتفقوا مع اللاعب في وصفه.

وجاء رد ديشامب عبر حديث أدلى به لقناة «ليكيب» التلفزيونية، حيث تساءل: هل قال جريزمان ذلك حقاً؟ هل كان أسلوب لعب المنتخب مزعج بالنسبة له طوال كل هذه السنوات؟

وعلى عكس ما قاله جريزمان وأيده فيه العديد من المراقبين، لم يركز ديشامب على فكرة «الإمتاع واللعب الجميل»، وإنما ركزعلى اللعب الذي يمارسه فريقه، ومدى فاعليته وإيجابيته.

وقال: المهم النتيجة النهائية، مشيراً إلى أن منتخب «الديوك» من الضروري أن يتكيف وينسجم مع لعب منافسيه، وأن يكون قادراً على الدفاع في الوقت المناسب وعندما يفقد الكرة.

وأضاف: ليس هذا شيئاً مزعجاً أو مثيراً للسأم والملل، صحيح أنه من الأفضل السيطرة على المباراة تماماً، ولكن ذلك غير منطقي، لأننا نواجه منافسين لهم قوتهم ووزنهم، إذاً المسألة ليست ضجراً أو انزعاجاً، وإنما هي مسألة فاعلية وحسم، وعندما تمتلك الكرة أكثريكون ذلك أفضل، ولكن عندما لا تقدرعلى فعل ذلك، فعليك أن تكون قادراً على الدفاع.

وعلق ساخراً: كنا أبطال العالم 2018 بروسيا، على ما أتذكر، فهل كنا أبطالاً جيدين أم سيئين؟ كنا أبطالاً وكفى.

ومن جانبه، شن جيرومي روتين المذيع الرياضي الشهير، ولاعب الكرة السابق، هجوماً عنيفاً على جريزمان، في برنامجه «روتين يشتعل» على شبكة «مونت كارلو سبورت»، بسبب التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً في «كليرفونتين»، وهتف قائلاً: لو جاء هذا التصريح من مدافع، ربما ما كان للأمر أن يثير قلقي، ولكن أن يأتي على لسان «كادر مهم» في المنتخب وقائده الثاني بعد كيليان مبابي، ويحظى بالحماية والتقدير، فهذا هوما يثير دهشتي.

وأضاف: ما أظن الأمر سيمر مرور الكرام عند ديشامب، وعلق: لقد فاز «الديوك» تحت قيادة ديشامب بكأس عالم ووصل إلى نهائي كأس عالم أخرى، وها هو يستهدف الآن «اليورو»، والطبيعي أن تكون رؤية اللاعبين هي نفسها رؤية المدير الفني.