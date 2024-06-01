«صراع ثلاثي» على قمة «دولية دبي للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

تشهد بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة صراعاً ثلاثياً على القمة، بعد الجولة السابعة، لتدخل البطولة الأمتار الأخيرة قبل جولتين من الختام، حيث تساوى 3 لاعبين برصيد 5.5 نقطة، وهم الأذربيجاني مرادلي محمد، بعد تعادله مع الهندي أرونياك جوش، والصربي فيلمير أيفتش، بعد فوزه على الهندي إنيان با، والإيراني موفاهد سينا، الذي فاز على الأوزبكي فاخيدوف، ويأتي من خلفهم 7 لاعبين برصيد 5 نقاط، مما يعني أن المنافسة مفتوحة على مصراعيها، مع دخول البطولة للجولة الثامنة قبل الأخيرة.

ويلتقي في الجولة الثامنة على الطاولة الأولى الأذربيجاني مرادلي محمد مع الإيراني موفاهد سينا، لفض الاشتباك على الصدارة والصربي فيلمير إيفتش أمام الصيني لي دي، وعلى الثالثة يلتقي الهندي سريهاري مع مواطنه راوناك سادهواني، صاحب التصنيف الأعلى في البطولة، والتركي الأصغر سناً في الطاولات الأولى ياجيز كان أمام الصيني داي تشانجرين، والهندي أرونياك جوش والصيني زاو يوانهي، وقد تتغير الصدارة بعد الجولة الثامنة، وفي المنعطف الأخير قبل جولة الختام.

وفي بطولة الفئة الثانية، تصدر الليبي يوسف الحصادي قمة الترتيب بفوزه على الإماراتي أحمد فريد، ورفع رصيده إلى 6.5 نقطة، وتجمد رصيد فريد عن 5.5 نقطة، وتلاحق الحصادي منافسته الهندية باندي سريشتي بعد تغلبها على مواطنها الهندي فيشال تشودري، وتحقق بذلك النقطة السادسة، خلفه بنصف نقطة، إلى جانب تيميروف بخيت من كازاخستان، والذي كسب موقعة مهمة أمام العماني مانع الكثيري، متساوياً بذلك في النقاط مع سريشتي.

يلتقي الحصادي في الجولة الثامنة مع الإماراتي سيف أحمد، والذي عاد بفوز مهم في الجولة بعد خسارته أمام أحمد فريد بالجولة الماضية، محققاً 5 نقاط ونصف نقطة. وتشهد الطاولة الثانية لقاء باندي سريشتي مع الكازاخستاني تميروف لفض الاشتباك في الوصاف، فيما يلتقي أحمد فريد مع الصيني يانج زيلونج.

ويقام حفل ختام البطولة مساء غدٍ الأحد، بعد انتهاء الجولة التاسعة، بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتقدر قيمة الجوائز الإجمالية 52 ألف دولار للبطولتين.