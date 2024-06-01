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الرياضة

«جوهرة المحيط» تمثل «الشراع» في «رويال أسكوت»

«جوهرة المحيط» تمثل «الشراع» في «رويال أسكوت»
1 يونيو 2024 13:41

عصام السيد (أبوظبي)
أصبحت مزارع الشراع للسباقات وإنتاج الخيول، العائدة للشيخة فاطمة بن هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، قوة متزايدة في السباقات الدولية، حيث قدمت مجموعة من الفائزين في السباقات الجروب مثل «جنة روز»، و«متمكنة»، إلى جانب العديد من الفائزين الآخرين من الفئات المصنفة.
وتألقت «أوشن جويل» أو «جوهرة المحيط» في سباق «لانوادز ستد ستيكس» للفئة الثانية بمضمار كوراه، وظهرت المهرة التي يدربها ويلي ماكريري للمرة الأولى في سباق الميل، منذ أن احتلت المركز الثامن في سباق ماترون ستيكس في ليوباردستاون سبتمبر الماضي.
وتحت قيادة بيلي لي الواثقة، كانت «أوشن جويل»، المنحدرة من نسل «سو نيشن» تركض بقوة في جميع الأنحاء بالمضمار، وتسارعت بشكل جيد من موقعها لتسجل فوزاً بشكل مريح بفارق طول وربع الطول عن «جولدانا».
وأعرب ماكريري عن سعادته بعد الفوز على الرغم من أنهم كانوا مرشحين بنسبة 8-1، ويخططون الآن للتوجه إلى مهرجان «رويال أسكوت»، من أجل سباق «دوق كامبريدج»، حيث تم ترشيحها بنسبة 16 إلى 1.
ويعد فوز «أوشن جويل» أمراً مهماً، حيث فازت الآن بالفئة الثالثة والفئة الثانية، وهو أمر رائع بالنسبة لمزارع الشراع، ويعد «لانوادز ستد ستيكس» سباقاً مرموقاً للمهرات والأفراس، التي تبلغ أعمارها أربع سنوات أو أكثر، ويمتد لمسافة ميل واحد.

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