«الاستقبال الحار» يُسعد نوير رغم الأمطار!

هرتسوجن آوراخ (د ب أ)

أعرب مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، عن سعادته الغامرة بالترحيب الشديد الذي تلقاه الفريق من الجماهير، فور وصوله إلى هرتسوجن آوراخ، مقر الفريق في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» أمس الجمعة.

واستقبل ما يقرب من ألفي مشجع، الفريق استقبالاً حاراً، رغم هطول الأمطار، خلال حدث نظمته شركة «أديداس» الموردة للمعدات الرياضية للمنتخب الملقب بالماكينات.

وقال نوير: «الاستقبال كان مذهلاً، فقد جاء العديد من الناس لملعب صغير، ورحبوا بنا بشدة في هذا الطقس الصعب، وهذا يبشر بأجواء الفرحة في بطولة يورو».

وقام جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، واللاعبون بالتقاط الصور التذكارية مع الجماهير وإهدائهم توقيعاتهم.

وقال نوير للجماهير، حيث كان يرمي لهم القمصان: «من الرائع تواجدكم كلكم هنا».

ويلعب المنتخب الألماني في البطولة التي تقام في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل على أرضه، ويبدأ حملته أمام المنتخب الاسكتلندي يوم 14 يونيو الجاري في ميونيخ.

وقبل منافسات اليورو، يخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أمام أوكرانيا يوم الاثنين المقبل، وأمام اليونان يوم 7 يونيو.