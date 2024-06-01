تيرزيتش يحذر الريال قبل موقعة «الأبطال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه المدرب الألماني الكرواتي إيدن تيرزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند رسالة تحذير واضحة إلى ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم.

ويُعتبر بروسيا دورتموند «الحصان الأسود» للبطولة في هذه النسخة منذ مباريات ربع ونصف النهائي، بعد أن أطاح أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان على التوالي، ليصل عن جدارة واستحقاق للمباراة النهائية، لمواجهة ريال مدريد أكثرالأندية حصولاً على هذه البطولة «المفضلة»، إذ سبق أن فاز بها 14 مرة.

واعترف تيرزيتش بأن فريقه ليس مرشحاً للفوز، ولكنه مصمم على أن يحقق المفاجأة بالفوز بثاني دوري أبطال في تاريخه.

وقال: لم نكن مرشحين أمام الأتليتي، ولم نكن مرشحين أمام سان جيرمان، ولسنا مرشحين أيضاً أمام ريال مدريد، فالمهمة ليست سهلة، ولكننا نريد الفوز بهذه الكأس، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق هذا الهدف.

وعلق قائلاً: بالتأكيد هناك أمور وأشياء في لعب الريال لا نحبها، ولكننا أعددنا فريقنا جيداً لهذه المواجهة، كفريق يلعب كرة جماعية وهذا يمنحني شعوراً طيباً في هذه اللحظة.

كما اعترف تيرزيتش بأنه يكنّ كامل الاحترام لريال مدريد منافسه في هذا النهائي ويعلم مدى قوته، مشيراً إلى إن الريال لم يخسرهذا الموسم إلا مباراتين أمام أتلتيكو مدريد، وقال: لهذا لو لعبنا عشر مباريات أمام الريال قد يبدو الأمر صعباً، ولكن تلك مباراة واحدة، في نهائي بطولة كل شيء ممكن فيها.