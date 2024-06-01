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الرياضة

ريال مدريد يحسم «دوري الأبطال» بنسبة 67%

ريال مدريد يحسم «دوري الأبطال» بنسبة 67%
1 يونيو 2024 15:00

معتز الشامي (دبي)
تخطف المواجهة المرتقبة بين بروسيا دورتموند الألماني، وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة على استاد ويمبلي في لندن، أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وينتظر عشاق «الملكي» تتويجه باللقب الـ15 في تاريخ البطولة، بينما يبحث أنصار دورتموند عن اللقب الثاني، بعد الفوز بالأول قبل 27 عاماً.
وتوقع الكمبيوتر العملاق لشبكة «أوبتا» العالمية، تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وللمرة الـ 15 في تاريخه مساء اليوم، على حساب بروسيا دورتموند، وذلك بعدما أجرى الكمبيوتر العملاق 10 آلاف عملية مُحاكاة على بطل دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، حيث أسفرت عن توقع فوز الريال باللقب القاري بنسبة 55.6%، خلال الـ90 دقيقة مقابل توقع بنسبة 21.4% لفوز دورتموند، بينما ذهبت نسبة 23.0% للتعادل واللجوء لركلات الترجيح، وإجمالاً توقع الكمبيوتر العملاق، حصول الريال على لقب اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه بنسبة 67.4%، حال وصولها للوقت الإضافي، ما يترك لدورتموند احتمال بنسبة 32.6% لتحقيق أول فوز له باللقب منذ 27 عاماً.

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