صحف أوروبا: «مُبارزة كُبرى» بين ثقة الريال وعناد دورتموند!

عمرو عبيد (القاهرة)

تعلو الثقة وجوه «المدريديين» قبيل انطلاق المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، ويظهر ذلك في كثير من وسائل الإعلام المرتبطة بالفريق «الملكي»، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا خرجت أغلفة صحف «العاصمة» لتعبر عن ذلك بوضوح، حيث كتبت «ماركا» في عنوانها الرئيس «من أجل الـ15»، وأكملت أن «ملك أوروبا» يسعى لإضفاء المزيد من التألق على «أسطورته التي لا تنتهي»، بينما قالت «أس»: إن «الريال سيتحرك من ويمبلي نحو المجد»، مشيرة إلى أن «الميرنجي» يُعد الفريق المُفضل والأقرب للفوز بـ«الكأس ذات الأذنين»، ونقلت وصف أنشيلوتي للفوز باللقب في «قلب ويمبلي» له مذاق مختلف تماماً!

وكالعادة، بدت الصحف الألمانية أكثر تحفظاً، حيث تصدّر مواطنها توني كروس نجم «الريال» غلاف صحيفة «راينيش بوست»، مناصفة مع نجم بروسيا دورتموند «المخضرم»، ماركو رويس، مع عنوان «المُبارزة الكُبرى»، في حين ذهبت «بيلد» إلى زاوية مختلفة تماماً، حيث كتبت أن تتويج دورتموند بلقب «الشامبيونزليج» يُزيل إحباط الموسم الذي أنهاه «أسود الفيستيفال» في المركز الخامس بالدوري الألماني، بجانب الإقصاء المُبكر من الكأس المحلية، بل زادت على ذلك في تقريرها الخاص عن هذا الأمر، بقولها إن معانقة دورتموند دوري الأبطال سيتفوق على «ثُنائية» ليفركوزن التاريخية الباهرة مع ألونسو.

أما الصحف الكتالونية، فقد كتبت أن المباراة النهائية «صعبة»، وليست سهلة كما يتصورها بعضهم، حسب عنوان غلاف «موندو ديبورتيفو»، كما نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني، يخص النجم جادون سانشو، الذي وصفته بـ«صداع ريال مدريد»، وقالت إن أرقامه في الموسم الحالي تؤكد أنه سيكون «مصدر الخطر» الذي يُهدد «أحلام الـ15 المدريدية»، بينما نشرت «سبورت» تقريراً بعنوان: «دورتموند.. مثال لبرشلونة»، قائلة إن الفريق الألماني بقائمة تبلغ قيمتها نصف تكلفة كتيبة نجوم «البارسا»، نجح في بلوغ نهائي دوري الأبطال، وهو مثال يُمكن أن يحتذي به «البلوجرانا» في طريقه نحو تجديد دماء الفريق وإعادة هيكلته، كما نشرت تقريراً حول «الثنائي» ماركو رويس وماتس هوميلز، والأمل الأخير في نيل البطولة القارية مع «أسود الفيستيفال».

وفي إنجلترا، خرجت أغلب الصحف الإنجليزية لمؤازرة نجمها المتألق، جود بيلينجهام، الذي يُعول عليه كثيراً في قيادة «الريال» نحو لقب الأبطال، وهو ما كتبته «ذا تايمز» صراحة بعنوان غلافها «الأمر بين يديك يا بيلينجهام»، كما نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إن نجم «الأسود الثلاثة» عوّض غياب كريم بنزيمة وملأ الفراغ الذي تركه الفرنسي، والآن يُمكنه إسقاط دفاعات دورتموند، ورفع الكأس القارية، ولم تهتم بمواطنه سانشو سوى «ستار سبورت» التي كتبت أن النجم الإنجليزي في صفوف الألمان قادر على التوهج في تلك الليلة أيضاً.

أخيراً، نشرت «ماركا» تقريراً متوازناً جمع بين الألمانيين، توني كروس وماركو رويس، بعنوان «قصتا الحب الرائعتان باللونين الأبيض والأصفر»، وكتبت أنها «الرحلة الأخيرة» التي يُحلق فيها كلا النجمين مع فريقيهما في نهائي دوري الأبطال، حيث يودعان جماهير الريال ودورتموند عقب إطلاق صافرة نهاية مواجهة الليلة، حيث يُمني كل منهما نفسه بأروع ختام عبر الفوز بالكأس الأوروبية، وقالت الصحيفة: إنه على الرغم من اختلاف مسيرة كل نجم عن الآخر، فإن الأسابيع الأخيرة حملت الكثير من التشابه في خطوات النهاية، حيث أعلن كل منهما عن قرار الرحيل، بعد 12 سنة لرويس في دورتموند، و10 لكروس مع الريال، وسيذهب النجمان إلى ويمبلي محملين بكثير من العاطفة والآمال لإنهاء المسيرة بأفضل صورة ممكنة!