جريجوري يترقب مصيره مع «فخر أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

تحمل مواجهة الجزيرة والعين غداً الأحد، في الجولة 26 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، احتمالية وداع الفرنسي جريجوري مدرب «فخر أبوظبي»، الذي ينتهي عقده الشهر المقبل من دون أي حديث رسمي عن إمكانية استمراره مع الفريق.

ورد المدرب حول إمكانية استمراره مع الجزيرة الموسم المقبل من عدمه، وقال: «نسعى لإنهاء الموسم بشكل إيجابي، وتركيزي على المباراة المقبلة وليس مستقبلي، لا أعلم هل سأستمر أم لا، حيث كان هناك نقاشات متفرقة مع الإدارة حول احتياجات الموسم المقبل، وأنا مدرب محترف، أحترم عقدي الذي ينتهي الشهر المقبل، وربما يكون هناك لقاء مع الإدارة بعد لقاء العين».

وأضاف: «كمدرب، أتقبل كل النتائج من فوز وخسارة، إلا أن الأهم أن يظهر اللاعبون القتالية والسلوك اللازم في الملعب دائماً، وسنخوض هذه المباراة باللاعبين المتوفرين في ظل الإصابات والإرهاق الذي تمر به المجموعة».

وكانت المواجهة الماضية بين الفريقين في الدوري، تحت قيادة جريجوري، انتهت بالتعادل 2-2 على استاد هزاع بن زايد.

من جانبه، أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، أن الفريق سيقوم بإراحة اللاعبين الدوليين في هذه المواجهة، مع منح الفرصة للاعبين الذين نالوا وقت لعب أقل خلال الموسم.