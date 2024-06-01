الوصل يحتفل بـ «الثامنة» في «ليلة الديربي» على مسرح «زعبيل»

معتصم عبدالله (دبي)

يحتفل الوصل «بطل دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023-2024، بتتويجه بالدرع الثامنة في تاريخ النادي في مواجهة ضيفه النصر غداً الأحد في مباراة «ديربي بر دبي»، والتي جرى نقلها من استاد آل مكتوم إلى ملعب زعبيل بقرار من «رابطة المحترفين» بناءً على موافقة الناديين، وذلك ضمن «الجولة 26» والأخيرة في مشوار الدوري، والتي تشهد أيضاً مواجهتي الجزيرة وضيفه العين على استاد محمد بن زايد، فيما يخوض حتا أول الهابطين لدوري الأولى مباراته الأخيرة في المحترفين أمام مضيفه شباب الأهلي «الوصيف» على استاد راشد معقل «الفرسان».

ويخطط «الامبراطور الوصلاوي»، والذي نجح في حسم التتويج بالدرع رسمياً قبل جولتين على الختام بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 3-0 في «الجولة 25»، قبل التفوق على مضيفه العين 4-2 في المباراة المؤجلة من «الجولة 20»، إلى ختام مثالي لمشوار الموسم الحالي، والذي حظي فيه بثنائية «الكأس الأغلى» و«دوري أنوك للمحترفين» للمرة الأولى منذ آخر تتويج على صعيد الألقاب المحلية موسم 2006- 2007.

وينشد الوصل «البطل» برصيد 64 إنهاء مشوار الدوري برصيد 67 نقطة، كثاني أعلى رصيد نقاط في «دوري المحترفين» بعد الجزيرة، المتوج بلقب 2016-2017 برصيد 68 نقطة، وكان «الإمبراطور» كسب مباراة الدور الأول في الدوري أمام ضيفه «العميد» 1-0، قبل أن يحقق الفوز الأهم في نهائي «كأس رئيس الدولة» بنتيجة 4-0 على استاد هزاع بن زايد.

وتًعقب مواجهة «ديربي بر دبي» احتفالية حاشدة بتتويج «الإمبراطور» بدرع الدوري، من خلال فقرات متنوعة لرابطة المحترفين، فيما أعلنت إدارة الوصل إقامة حفل منتظر لـ «أبطال الثانية» يشدو خلاله الفنانان حسين الجسمي «سفير رياضة الإنجازات»، وعيضة المنهالي «صوت الإمارات».