السبت 1 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»

بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
1 يونيو 2024 20:47

رضا سليم (دبي) 
أنهى فريقا بني ياس وعجمان مسيرتهما في دوري أدنوك للمحترفين، بالتعادل 1-1 في المباراة التي جرت بينهما بملعب الشامخة، ضمن الجولة 26 للمسابقة، وهو التعادل السابع بينهما من 20 مواجهة بدوري المحترفين، والثاني هذا الموسم، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 34 وينتظر مواجهة الجزيرة والعين في نفس الجولة لحسم المركز السابع في جدول الترتيب، خاصة أن «فخر أبوظبي» يطارده برصيد 32 نقطة، فيما أنهى «السماوي» مشواره في الدوري برصيد 26 في المركز الحادي عشر، سجل لعجمان روكي مارسيانو بالدقيقة 78، وتعادل لبني ياس يوسفو نيكتيه بالدقيقة 88. 
شهدت المواجهة للمرة الأولى في دوري المحترفين، طاقم تحكيم نسائي كامل بقيادة روضة المنصوري ومعها أمل جمال المساعد الأول وعذاري الحمادي المساعد الثاني وسارة عبدالله الحكم الرابع.

 

أخبار ذات صلة
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
الوصل يحتفل بـ «الثامنة» في «ليلة الديربي» على مسرح «زعبيل»
بني ياس
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
اليوم 21:19
مودي يلوح لأنصاره خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
مودي يتوقع الفوز بولاية ثالثة في الهند
اليوم 20:47
بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
الرياضة
بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
اليوم 20:47
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
اليوم 20:40
عبدالله بن زايد يثمن مقترحات بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يثمن مقترحات بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©