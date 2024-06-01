بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»

رضا سليم (دبي)

أنهى فريقا بني ياس وعجمان مسيرتهما في دوري أدنوك للمحترفين، بالتعادل 1-1 في المباراة التي جرت بينهما بملعب الشامخة، ضمن الجولة 26 للمسابقة، وهو التعادل السابع بينهما من 20 مواجهة بدوري المحترفين، والثاني هذا الموسم، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 34 وينتظر مواجهة الجزيرة والعين في نفس الجولة لحسم المركز السابع في جدول الترتيب، خاصة أن «فخر أبوظبي» يطارده برصيد 32 نقطة، فيما أنهى «السماوي» مشواره في الدوري برصيد 26 في المركز الحادي عشر، سجل لعجمان روكي مارسيانو بالدقيقة 78، وتعادل لبني ياس يوسفو نيكتيه بالدقيقة 88.

شهدت المواجهة للمرة الأولى في دوري المحترفين، طاقم تحكيم نسائي كامل بقيادة روضة المنصوري ومعها أمل جمال المساعد الأول وعذاري الحمادي المساعد الثاني وسارة عبدالله الحكم الرابع.