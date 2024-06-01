«الملك» يخطف «البطاقة الآسيوية» من «العنابي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

خطف الشارقة المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك، بالفوز على الوحدة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «الملك الشرقاوي» بالإمارات الباسمة، بعدما رفع «الملك» رصيده إلى 42 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي توقف عنده رصيد الوحدة، لكن تفوق الشارقة بأفضلية الأهداف، ليحصل على بطاقة المشاركة الآسيوية في الموسم الجديد.

سجل أهداف الشارقة لوان بيريرا في الدقيقة 14، وعثمان كمارا في الدقيقة 19، وكايو لوكاس في الدقيقة 73، فيما سجل هدفي الوحدة عمر خربين في الدقيقتين 27 و92، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 19 هدفاً، في انتظار مباراة الوصل بطل الموسم أمام النصر، حيث يمتلك ليما لاعب «الفهود» 17 هدفاً.

جاءت المباراة قوية خاصة من جانب الشارقة، الذي سجل هدفاً مبكراً فتح له دفاعات «العنابي»، وجاء الهدف الثاني ليؤكد تفوق أصحاب الأرض بهدفين نظيفين في 19 دقيقة.

وجاء هدف خربين ليعيد الأمل إلى العنابي، لكن جاء هدف كايو لوكاس الثالث ليحسم اللقاء لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يعيد خربين الأمل في الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الشارقة 3-2.