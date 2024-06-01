«سباق رباعي» على لقب «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

تحسم مواجهات «الجولة 26» والأخيرة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، السباق المثير على لقب دوري 2024، في ظل «السباق الرباعي» المحتدم، والذي يجمع الشارقة المتصدر برصيد 51 نقطة، اتحاد كلباء «الوصيف» وله 50 نقطة، والجزيرة «الثالث» بـ 50 نقطة، والعين الرابع وله 49 نقطة. وتشهد الجولة التي تنطلق اليوم بمباراتي الإمارات والبطائح، عجمان وبني ياس، مواجهات حاسمة مساء غدٍ الاثنين، تتصدرها قمة الشارقة أمام مضيفه الوحدة «السادس» برصيد 43 نقطة، حيث يأمل «الملك» بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس حسم اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول موسم 2015- 2016.

في المقابل، يتمسك اتحاد كلباء بآماله في التتويج بلقبه الأول في المواجهة أمام ضيفه خورفكان «قبل الأخير برصيد 15 نقطة»، وينشد «النمور» حصد النقاط الثلاث في مواجهة «النسور»، بانتظار تعثر منافسه «الملك» أمام مضيفه «العنابي»، والتي تلعب في التوقيت ذاته.

ويحتضن استاد خليفة بن زايد في العين، قمة ختام الجولة الأخيرة والتي تجمع العين «الرابع» وضيفه الجزيرة «الثالث»، فيما يستقبل النصر صاحب المركز 12 برصيد 21 نقطة، جاره الوصل «الخامس» برصيد 46 نقطة في مواجهة تحسين المراكز.

ويقف «الزعيم» و«الفرسان» على رأس قائمة الأندية المتوجة بلقب دوري 21، بعدما توج العين بسبعة ألقاب آخرها في 2018- 2019، ونال شباب الأهلي الذي أنهى مشوار الدوري في الموسم الحالي في المركز السابع برصيد 41 نقطة، الدرع في المواسم الثلاث الأخيرة 2020- 2021، 2021- 2022، 2022- 2023 على التوالي، وتشمل قائمة الأبطال الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.

اليوم

الإمارات البطائح 18:20

عجمان بني ياس 18:20

غداً

الوحدة الشارقة 18:20

اتحاد كلباء خورفكان 18:20

العين الجزيرة 18:20

الوصل النصر 18:20